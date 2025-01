Legenda Liverpoola in nekdanji angleški nogometni reprezentant Steven Gerrard bo pri 45 letih prvič postal dedek, saj njegova hčerka Lilly pričakuje prvega otroka.

Najstarejša hčerka 44-letnega Stevena Gerrarda, 20-letna Lilly-Ella Gerrard, je na družbenem omrežju Instagram razkrila, da se bo kmalu razveselila naraščaja. Oče njenega otroka je Lee Byrne, s katerim sta v razmerju od leta 2022.

Novico, da se bo kmalu razveselila prvega otroka, je Lilly objavila na Instagramu in ob fotografiji, na kateri so poleg pozitivnega nosečniškega testa, ultrazvočnih fotografij dojenčka in nosečniškega dnevnika tudi mali copatki, zapisala: "Najina mala skrivnost, najboljša novica, najin mali 'mini jaz' je na poti".

Vesela tudi bodoča dedek in babica

"Komaj čakamo. Odlične novice, čestitke! Radi te imamo," je komentiral ponosni bodoči dedek Steven Gerrard in poskrbel za navdušenje svojih oboževalcev. Gerrard utegne nov naziv pridobiti še pred dopolnjenim 45. letom, ki ga praznuje 30. maja. Tudi Lillyjina mama in žena legendarnega nogometaša Alex Gerrard je novico pospremila z besedami: "Komaj čakamo!"

Kot poročajo nekateri otoški mediji, sta družini Gerrard in Byrne že od začetka razmerja zelo povezani, zato številni verjamejo, da bo tudi Gerrard, ki je trenutno menedžer savdskega kluba Al Ettifaq, pri skrbi za dojenčka rad priskočil na pomoč.

Gerrard na revijalni tekmi, na kateri so nastopile legende Liverpoola in Ajaxa, marca lani na stadionu Anfield. Foto: Guliverimage

Veznemu igralcu Gerrardu, ki je na hrbtu nosil znamenito številko 8, je v 19-letni profesionalni karieri, v kateri je za Redse iz Liverpoola zbral več kot 700 nastopov, uspelo osvojiti številne lovorike, med njimi tudi naslov evropskega klubskega prvaka (Uefa Champions League), nikoli pa se mu ni uspelo povzpeti na prvoligaški prestol in osvojiti Premier lige. Zadnja leta profesionalne kariere je preživel v ZDA, kjer je igral za Los Angeles Galaxy.