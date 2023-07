Tako je zvezdnik za filmsko uspešnico izklesal svoje telo #video

V nedeljo ob 22.30 si boste na Planetu lahko ogledali kriminalno dramo Levi kroše (Southpaw) z Jakom Gyllenhaalom, Rachel McAdams in Forestom Whitakerjem. Film se lahko pohvali z oceno 7,3 na spletni strani IMDb. Jake Gyllenhaal, ki je vlogo dobil, potem ko je od nje odstopil raper Eminem, je razkril, na kakšen način mu je uspelo priti do izklesanega boksarskega telesa.

Ena izmed najbolj presenetljivih stvari o filmu Southpaw je, da je boksarsko dramo navdihnilo življenje raperskega zvezdnika Eminema. Film spremlja življenjski boj uspešnega boksarja (Gyllenhaal), čigar življenje hitro uide izpod nadzora, ko mu umre žena in nato izgubi še skrbništvo nad svojo hčerko.

In čeprav Eminem morda nima izkušenj z boksom, je znan po tem, da je bilo njegovo življenje prepleteno z zgodbami o izgubi in odrešitvi. In če film temelji na njegovem življenju, zakaj potem Eminem v njem ni zaigral, čeprav se je pred tem že dokazal tudi na filmskem platnu?

Foto: Guliverimage/dpa

Nekaj ​​časa so ustvarjalci to načrtovali in bili kar nekaj časa v stiku z raperjem, ki je že privolil v snemanje filma, nato pa se je odločil, da se bo raje posvetil glasbi, in odstopil od projekta. Glavno vlogo je nato prevzel filmski zvezdnik Jake Gyllenhaal, Eminem pa je nato vseeno ustvaril glasbo za film, ki je vključevala njegov singel "Phenomenal" in "Kings Never Die" z Gwen Stefani.

Med Eminemom in filmskimi ustvarjalci, kot kaže, zaradi raperjeve odločitve, da ne bo zaigral v filmu, ni bilo zamere. Ni pa bil Eminem edini raper, ki je sodeloval pri filmu. Vlogo boksarskega managerja je filmu namreč odigral 50 Cent.

Foto: promocijsko gradivo

Še ena zelo presenetljiva stvar, povezana s tem filmom, je izjemna telesna preobrazba glavnega igralca. Gyllenhaal je moral za vlogo boksarja Billyja Hopa pridobiti kar šest kilogramov čiste mišične mase. Preobrazba je še toliko bolj izjemna, če upoštevamo, da je moral pred tem izgubiti več kot 13 kilogramov za vlogo v filmu Nočni ptič (Nightcrawler). Treniral je šest ur dnevno in med drugim naredil tisoč trebušnjakov zjutraj in tisoč trebušnjakov pred spanjem.

Foto: promocijsko gradivo

"Treniral sem kot boksar. Ko se učite veščin, se stvari same dogajajo v vašem umu in telesu," je povedal igralec v enem od intervjujev in razkril, da je moral trdo trenirati, da se je naučil boksanja, saj so v večini prizorov uporabljali prave udarce, da bi bilo vse skupaj videti bolj pristno.

"Ko sem začel, o boksu nisem vedel ničesar. Vedel sem, da če bom to želel izvesti, kot je treba, se bom moral tega naučiti," je razložil filmski zvezdnik. Kako so bile videti njegove priprave na vlogo, si lahko pogledate tudi v spodnjem videoposnetku.

Kriminalno dramo Levi kroše (Southpaw) z Jakom Gyllenhaalom si boste na Planetu lahko ogledali v nedeljo ob 22.30. Pred tem pa ne zamudite biografske drame Možje časti (Men of Honor) s Cubo Goodingom Jr., Robertom De Nirom in Charlize Theron.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.