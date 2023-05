Ponosna starša: sin znanega igralca gre po poti svojega očeta #foto

Igralec Pierce Brosnan je s svojimi sledilci na Instagramu delil fotografijo z ženo Keely in sinom Parisom, ki je nedavno diplomiral. Ker je študiral film in televizijo, je videti, da gre po poti svojega slavnega očeta.

"Dragi Paris, iskrene čestitke za tvojo diplomo iz filmografije na univerzi Loyola. V svet pojdi s pogumnim srcem in ustvarjaj zgodbe, ki bodo svet naredile boljše," je Brosnan zapisal pod fotografijo, ki jo je delil na Instagramu.

Brosnana poznamo predvsem kot Bondovega agenta

22-letni Paris Brosnan gre tako po podobni poti kot njegov oče Pierce, ki ga poznamo predvsem kot Bondovega agenta.

Brosnan in Keely Shaye Smith sta sicer poročena že 21 let, skupaj pa imata dva sinova – 26-letnega Dylana in 22-letnega Parisa. Njun starejši sin Dylan je sicer diplomiral pred tremi leti, danes pa je glasbenik in maneken.

Paris pa se ukvarja tudi z umetnostjo. Svoja dela je pred kratkim predstavil na razstavi z naslovom The Company We Keep, ki jo je pripravil v oblikovalski hiši Robine Benson v Los Angelesu, čestital pa mu je tudi oče.

