Slavni igralec je pred dobrim desetletjem izginil iz javnosti

Igralec in pevec Tim Curry, ki se je rodil 19. aprila 1946 v Angliji, je leta 2012 doživel možgansko kap. Postal je zelo znan in uspešen igralec ter gledališka legenda, med drugim je zaigral v The Rocky Horror Picture Show, v prvem in drugem delu filma Sam doma, v grozljivki Tisto (It) in filmski priredbi muzikala Annie. Poleg tega je tudi trikrat prejel nagrado tony in dve nagradi Laurenca Olivierja za vidne odrske dosežke

Možganska kap je pustila trajne posledice

Pred več kot desetimi leti je doživel možgansko kap, ki jo je sicer preživel, a mu je pustila trajne posledice. V Los Angelesu zdaj Curry živi dokaj mirno življenje, daleč stran od žarometov, a je prikovan na invalidski voziček. Še vedno redno obiskuje logopeda in fizioterapijo.

"Tim se počuti zelo dobro in obiskuje fizioterapije ter ima še vedno odličen smisel za humor," je leta 2013 za The Hollywood Reporter povedal igralčev predstavnik.

Rad gleda na svetlo plat življenja

"To ni niti blagoslov niti prekletstvo," je Tim povedal za ABC News. "Poskušam gledati na svetlo plat življenja, ker mislim, da je dolgočasno in nadležno biti črnogled, prav tako pa ni zabavno biti v družbi takih ljudi. Mislim, da je to osebna odgovornost vsakega," je še povedal Curry.

Tim Curry kot morilski klovn Pennywise v grozljivki Tisto (It) iz leta 1990 Foto: Guliverimage

Preden je informacija, da je doživel možgansko kap, prek Daily Maila prišla v javnost, naj bi jo njegovi družina in prijatelji eno leto skrivali pred javnostjo. Igralec se, čeprav se več ne pojavlja pogosto v javnosti, udeležuje različnih obletnic in gostuje na videoklicih z oboževalci.

Poleg svoje izjemne igralske kariere je Curry vzporedno gradil tudi pevsko kariero, izdal je več studijskih albumov in celo hodil na turneje, a večjega komercialnega uspeha v glasbeni karieri vseeno ni dosegel.

Od sredine sedemdesetih letih je Curry celo tesno prijateljeval s Freddiejem Mercuryjem, potem ko je pevec skupine Queen Curryja videl v londonski odrski produkciji The Rocky Horror Show in njegovi filmski različici iz leta 1975.