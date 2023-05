Slavnega igralca ujeli paparaci, tako se je odzval #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralca in režiserja Mela Gibsona so fotografi ujeli med sprehodom v Malibuju v Kaliforniji, kjer zvezdnik tudi živi. Igralec, ki so ga fotografirali z razmršeno pričesko in sproščeno oblečenega, se je na fotografe dokaj burno odzval in več kot očitno ni bil vesel njihove prisotnosti.

67-letnega hollywoodskega igralca, ki se v zadnjem času v javnosti zelo redko pojavlja, so fotografirali med nakupovanjem v Malibuju, kjer tudi živi. Mel Gibson se je burno odzval, ko je zagledal fotografe, ki so ga prepoznali, čeprav je nosil sončna očala, imel razmršene lase in neurejeno brado.

Nad papraci ni bil videti navdušen. Foto: Profimedia

Ko je Gibson zagledal paparace, se je obrnil proti njim, razširil roke in jim zažugal. V preteklosti so Gibsonu pripisovali kar nekaj škandalov, zato je njegova priljubljenost upadla. Nekateri mu ne morejo odpustiti njegovih neokusnih antisemitskih izjav, zaradi katerih je ostal brez igralskih angažmajev. Leta 2010 pa je v javnost prišel tudi video njegovih mizoginih in rasističnih komentarjev, ki jih je posnela njegova tedanja partnerica Oksana Grigorieva.

Ločitev od dolgoletne žene Robyn

Od leta 2006 pa Gibsonu ni uspevalo niti na zasebnem področju, saj se je leta 2011 dokončno ločil od svoje žene Robyn Denise Moore, ki jo je spoznal konec sedemdesetih let, ko je bil še dokaj neznan igralec. Poročila sta se leta 1980 v Avstraliji, skupaj pa imata pet sinov in hčerko. Leta 2006 je Robyn vložila vlogo za razvezo, potem ko so igralca v Malibuju aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Ločitev od prve žene je bila dokončna 23. decembra 2011 in velja za najvišjo v zgodovini Hollywooda, saj je moral Robyn izplačati več kot 360 milijonov evrov (400 milijonov dolarjev). Ker par ni imel predporočne pogodbe, je moral Gibson po kalifornijskem zakonu nekdanji ženi izplačati polovico skupnega premoženja.

Foto: Profimedia

Po razhodu z dolgoletno ženo je leta 2009 z rusko pianistko Oksano Grigorievo dobil hčer Lucio, naslednje leto pa sta se razšla. Grigorieva je Gibsona zaradi domnevnega nadlegovanja prijavila policiji, slavni igralec pa se ni smel približati njej ali njuni hčerki, poroča ShowBuzz. Kasneje so Mela tudi zaradi zasebnih težav zavrnile nekatere produkcijske hiše, a se je branil, da nič od naštetega ne drži.

Mel Gibson in njegova trenutna partnerica Rosalind Ross leta 2016 v Cannesu. Foto: Guliverimage

Zdaj ima 34 let mlajšo partnerico

Od leta 2014 je v razmerju z Rosalind Ross, ki je od njega mlajša 34 let, leta 2017 pa sta dobila tudi sina, ki je Gibsonov deveti otrok. Spoznala sta se, ko je Rossova začela delati za njegovo produkcijsko hišo Icon, Gibson pa se v zadnjem času pretirano ne pojavlja v javnosti.

Gibson je znan po filmih Kristusov pasijon (2004), Pogumno srce (1995), Pobesneli Max (1979), Greben rešenih (2016), Smrtonosno orožje (1987), Kaj ženske ljubijo (2000) in drugih.