Mel Gibson na snemanju izpahnil čeljust soigralcu

Med snemanjem prizora pretepa med likoma, ki sta ju igrala filmska zvezdnika Mel Gibson in Frank Grillo, je prišlo do precej nenavadne nesreče.

Preden sta začela snemati, je Grillo, ki ima izkušnje z boksom, zvezdniškega soigralca opozoril: "Mel, ko boš udaril ... Pazi, da se ne nagneš, ker me boš zadel. In ob prvem udarcu se obrne in me udari s komolcem v obraz," je v smehu o nesreči povedal Frank Grillo.

Frank Grillo in Mel Gibson v filmu Stopnja smrti (Boss Level) Foto: promocijsko gradivo

Ko so končali snemanje prizora, je Gibson soigralca vprašal, ali je v redu. "'Mhm,' sem rekel, saj nisem želel razburiti Mela," se je dogajanja spominjal Grillo, ki je nato šel do režiserja in mu povedal, da ima izpahnjeno čeljust. Na prizorišče je nato prišla zdravniška ekipa, ki je igralcu namestila čeljust na svoje mesto, kar je bilo po igralčevih besedah izjemno boleče.

Režiser filma je v šali je povedal, da so dejstvo, da Grillo nekaj časa ni mogel govoriti, nekateri člani snemalne ekipe sprejeli celo z navdušenjem in da so se med seboj šalili in se spraševali, ali si res želijo, da zdravniška služba ponovno namesti igralčevo čeljust.

Čeprav je bila ta izkušnja za Franka Grilla vse prej kot prijetna, ga lahko tolaži dejstvo, da je ravno ta posnetek režiser nato uporabil v končni različici filma.

Akcijsko pustolovščino Stopnja smrti (Boss Level) s Frankom Grillom, Melom Gibsonom, Naomi Watts in Michelle Yeoh si na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri.

Spremljajte nas tudi na Facebooku, Instagramu in na YouTube.