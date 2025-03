Se Hollywood vrača v Dubrovnik?

Mel Gibson naj bi prihodnje leto vendarle začel snemati film The Resurrection of the Christ (Kristusovo vstajenje), nadaljevanje Kristusovega pasijona iz leta 2004, ki si je prislužil tri nominacije za oskarja.

V filmu se bo kot Jezus Kristus vrnil Jim Caviezel, spletna filmska baza podatkov IMDb pa navaja, da ga bodo snemali tudi na Hrvaškem. Kot snemalne lokacije so navedene trdnjave Bokar in Lovrijenac v Dubrovniku ter Klis pri Splitu, ob tem pa naj bi snemali tudi na Malti in rimskih studiih Cinecitta ter v Materi v italijanski deželi Bazilikata, kjer je Gibson snemal že prizore za Kristusov pasijon.

Mel Gibson je Kristusov pasijon med drugim snemal v italijanski Materi, kamor naj bi se vrnil snemat tudi nadaljevanje. Foto: Guliverimage

Gibson je Kristusovo vstajenje v intervjuju leta 2022 opisal kot "obsežno teološko izkušnjo", ki ne bo imela linearne zgodbe. "Osrednji dogodek bo v jukstapoziciji z vsem preostalim, kar se zgodi v prihodnosti, preteklosti in drugih svetovih," je dejal in namignil, da se bo del filma dogajal tudi v peklu. "Vse skupaj je rahlo znanstvenofantastično. Gre za veliko zgodbo in zahteven koncept, zato sem dolgo iskal način, kako povedati to zgodbo."

Dubrovnik je sicer v preteklih letih služil kot snemalna lokacija za več visokoproračunskih produkcij, daleč največ pozornosti je pritegnil kot prizorišče v seriji Igra prestolov. Tam so snemali tudi prizore za filma Vojna zvezd: Zadnji jedi iz leta 2017 in Robin Hood iz leta 2018.