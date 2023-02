Mel Gibson je za obolelega mehiškega statista storil to

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22. uri ogledali kriminalko Ujemi gringa (Get the Gringo), v katerem bo v glavni vlogi nastopil Mel Gibson. Zvezdnik je razkril kar nekaj zanimivosti o nastanku filma, med katerimi gotovo izstopa ta, da je enemu od mehiških statistov zagotovil vizum in ustrezno oskrbo v boju z rakom.

V filmski zgodbi lahko spremljamo okorelega kriminalca Driverja, ki gre korak predaleč, ko skuša okrasti mafijskega šefa. Na begu pred kriminalci in policisti pristane v Mehiki, kjer ga zaprejo v velikanski zaporni kompleks. Driver počasi spoznava, da v zaporu veljajo povsem drugačna pravila preživetja, saj so kriminalci vzpostavili svojo oblast znotraj ječe. Nepričakovano se zbliža z mladeničem, ki postane tarča vodje zapornikov, zato se Driver odloči, da mu bo pomagal preživeti v neusmiljenem okolju vsakdanjih okrutnosti, izsiljevanj in umorov.

Mel Gibson. Foto: promocijsko gradivo Scenarij za ta film je nastal po zelo zanimivi poti, razkriva Mel Gibson: "Dobili smo se pri meni doma, sedeli v kuhinji in pisali scenarij, medtem ko smo pripravljali burrito." Zvezdnik je priznal, da je bil nad zgodbo tako navdušen, da se je lotil raziskovanja mehiških zaporov, da bi našel tistega pravega, kakor si ga je zamislil za prizorišče zgodbe.

"Ljudje si bodo mogoče mislili, da smo zaporni kompleks postavili sami, ampak najbolj smešno pri tem je, da gre za resnični zapor. Prav to se mi zdi najbolj noro pri tem. Med svojim raziskovanjem nisem mogel verjeti, kakšni zapori obstajajo v Mehiki in kako jih vodijo. Tisti zvezni niso tako kritični kot vsi manjši," je še razkril.

Mel Gibson je na snemanju sodeloval z mehiškimi statisti, s katerimi se je tudi zbližal. Foto: promocijsko gradivo Mel je tako našel zapor, ki je bil tik pred zaprtjem, saj so varuhi človekovih pravic ocenili, da je v takšnem zapornem kompleksu nehumano zadrževati ljudi. "Pomislili smo, da je to idealna lokacija za naš film, zato smo prosili, ali ga lahko, preden ga zaprejo in očistijo, mi uporabimo za snemalno lokacijo," je pojasnil, izdal pa še eno zanimivost:

"Tako smo se preselili tja in streljali v pravem zaporu. Najeli smo veliko statistov iz mesta, ki so prišli noter in rekli, kako poseben občutek je biti spet tam, pokazali pa so nam tudi, kje je bila njihova celica ali v katerem delu zapora so živeli."

Mel pa je med snemanjem tega filma ugotovil, da ima eden od najetih lokalnih statistov raka. Starejšemu gospodu je pomagal dobiti vizum tako, da je poslal pismo ameriškemu ambasadorju, nato pa je sam poskrbel tudi za letalski prevoz bolnega statista, ki so ga odpeljali na zdravljenje v Arizono.

