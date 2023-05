Kdo je boljši ljubimec, Brad ali Ben? Gwyneth Paltrow ima odgovor.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gwyneth Paltrow je bila z Bradom Pittom v zvezi med letoma 1994 in 1997, z Benom Affleckom pa med letoma 1997 in 2000.

Igralka Gwyneth Paltrow je brez dlake na jeziku spregovorila o tem, kakšna ljubimca sta zvezdnika, s katerima je bila nekoč v zvezi – igralca Brad Pitt in Ben Affleck.

Gwyneth Paltrow je med nedavnim gostovanjem v podkastu Call Her Daddy odkrito odgovarjala na žgečkljiva vprašanja, tudi na tisto, kar marsikoga najbolj zanima – kakšna ljubimca sta Brad Pitt in Ben Affleck in kateri od teh dveh igralcev, s katerima je bila v preteklosti v zvezi, jo je bolj navdušil?

Za oba je zatrdila, da se odlično poljubljata, na vprašanje, kateri je boljši v postelji, pa je dejala: "Z Bradom sva imela tisto noro kemijo, ki jo imaš z ljubeznijo svojega življenja. Ben pa je bil tehnično izvrsten."

S Pittom sta se spoznala na snemanju trilerja Sedem. Foto: Guliverimage

Pitta je spoznala leta 1994 na snemanju filma Sedem, njuno zvezo pa je opisala kot "veliko ljubezen na prvi pogled". Bila sta zaročena, a poroke nista dočakala, leta 1997 sta se namreč razšla. Kmalu zatem se je začela njena zveza z Affleckom, polna vzponov in padcev, razhodov in ponovnih zbližanj, leta 2000 pa sta se dokončno razšla.

Leta 2003 se je poročila z glasbenikom Chrisom Martinom, frontmanom skupine Coldplay, s katerim ima dva otroka. Leta 2016 sta se ločila, dve leti pozneje pa se je poročila s producentom Bradom Falchukom.

