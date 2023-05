Costnerja je ločitev presenetila, ženo bi takoj vzel nazaj

Viri so za ameriške tabloide povedali, da je bil igralec iz Yellowstona popolnoma presenečen zaradi ločitvene vloge 49-letne Christine Baumgartner – ta je zahtevo za ločitev vložila v ponedeljek – in dodali, da je bilo to zanj uničujoče. "Kevin je bil zelo presenečen nad Christininimi dejanji, ne želi si ločitve in bi jo vzel nazaj. To je razočaranje, ljubi jo in ljubi svoje otroke," je povedal dolgoletni prijatelj para.

Paru so se v zakonu rodili trije otroci: 15-letni Cayden Wyatt in 14-letni Logan Hayes ter 12-letna hčerka Grace Avery.

Christine mora po predporočni pogodbi zapustiti Kevinove nepremičnine

Christine je za vzrok in končanje 18-letnega zakona navedla nepremostljive razlike. Christine in Kevin sta podpisala predporočno pogodbo, v kateri piše, da mora ona zapustiti vse Kevinove hiše. Kevin ima tri in nobena ni v njuni skupni lasti. Zato mora Christine zapustiti vse njegove nepremičnine glede na časovni razpored, ki ga določa predporočna pogodba, poroča TMZ.

Costner naj ne bi poznal razlogov za ločitev

Ni še torej jasno, zakaj se je Christine odločila končati zakon, dejstvo pa je, da je po poročanju virov blizu igralca to zelo presenetilo tudi njega samega, saj ni slutil, da se zakon bliža koncu. Dolgoletni prijatelj para je tudi povedal, da za ločitev ni krivo varanje. "Nimam pojma, ali Kevin sploh ve, kakšni so razlogi za ločitev," je dodal.

Medtem se je Christine že pojavila v javnosti v Los Angelesu, kjer so jo opazili brez poročnega prstana, ki ji ga je Costner podaril ob poroki leta 2004.

Christine in Kevin sta se poročila leta 2004, to je bil njegov drugi zakon. Foto: Guliverimage

Prva ločitev je igralca drago stala

A to, da je v predporočni pogodbi definirana Kevinova predporočna lastnina, ni povsem presenetljivo, saj se je njegov prvi zakon končal z rekordno ločitvijo, ki ga je stala okoli 72,3 milijona evrov (80 milijonov dolarjev). Takrat se je leta 1994 po 16 letih zakona ločil od žene Cindy Silva (Costner).