Zvezdnika Bayerna po ločitvi očarala Ronaldova bivša #foto

Branilec je bil zadnjih nekaj mesecev odsoten zaradi poškodbe, ki jo je staknil na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Franciji.

Očarala ga je 37-letna italijanska igralka

Nemški mediji so nedavno poročali, da se je Lucas Hernandez po šestih letih ločil od žene Amelie Lorente, s katero imata dva otroka – štiriletnega Martina in desetmesečno Nieves. Amela je pred kratkim na svojem profilu na Instagramu zapisala: "Ne pozabi, da imaš dva otroka, ki ju nikoli ne obiščeš." Zapis se najverjetneje nanaša na Hernandeza.

A njega naj bi očarala 37-letna italijanska igralka Cristina Buccino, ki je bila pred leti v zvezi tudi s Cristianom Ronaldom. Skupaj so ju opazili leta 2016 na Ibizi. "Ko sem prišla, je bil tam Cristiano Ronaldo. Najina pogleda sta se srečala, spoznala sva se, potem pa me je povabil na večerjo. On je super fant in pravi gospod, ki ve, kako zadovoljiti žensko," je povedala.

