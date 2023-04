Ronaldu popuščajo živci: tekmeca brutalno pokosil na tla, po tekmi se je prijel za moškost #video

Nekdanji zvezdnik Sportinga, Manchester Uniteda, Reala in Juventusa se je v začetku leta preselil v Savdsko Arabijo. Državo, ki je bila lani na svetovnem prvenstvu v sosednjem Katarju tako ponosna na svoje reprezentante, saj so kot edini na tekmovanju premagali bodočega svetovnega prvaka Argentino, je Cristiano Ronaldo dvignil na noge. Pričakala ga je evforija, po kateri se je dokaj hitro vklopil v tamkajšnji ligaški nogomet. Ko je zadeval v polno, je to počel praviloma v nizu. Tako je 9. februarja proti Al Wehdi dosegel kar štiri zadetke, dva tedna pozneje je za hat-trick proti Damaku potreboval le en polčas. Nato pa je sledilo obdobje, ko zadetkov ni bilo več toliko, kot bi si 38-letni Portugalec želel.

V tem obdobju so trpeli tudi rezultati Al Nassra. Na zadnjih šestih tekmah se je tako med strelce uvrstil "le" trikrat, njegov bogati klub pa je v tem obdobju dvakrat izgubil in od razpoložljivih 18 osvojil zgolj deset točk. To je izkoristil Al Ittihad. Klub, ki ga je pred dobrim desetletjem kratko obdobje vodil slovenski selektor Matjaž Kek, si je priigral prednost. S tekmo manj ima tri točke prednosti pred Al Nassrom, ki mu tako grozi, da kljub najbolj zvezdniški okrepitvi v zgodovini države ostane brez največje lovorike. Do konca prvenstva bo namreč Ronaldo odigral le še šest tekem.

Da je Al Nassr, ki je pred kratkim zamenjal trenerja, namesto Francoza Rudija Garcie je odgovorni položaj prevzel Hrvat Dinko Jeličić (49-letni hrvaški strateg je pred tem vodil podmladek Al Nassra, še leta 2021 pa se je dokazoval v drugi hrvaški ligi kot trener Kustošije), v krizi, je pokazal tudi torkov derbi 25. kroga. Na gostovanju pri četrtouvrščenem Al Hilalu je izgubil z 0:2.

Ronaldo je na zelenici prebil vso tekmo, v sodnikovo statistiko, pravico je delil Anglež Michael Oliver, pa se je vpisal le z rumenim kartonom. In to kakšnim! Portugalec je bil lahko srečen, da si ni prislužil neposredne izključitve, saj je v 57. minuti storil brutalen prekršek nad Gustavom Cuellarjem. Z obema rokama je močno objel in stisnil vrat tekmeca. Ni ga izpustil vse do trenutka, ko je Cuellarja grobo potisnil na tla. To je bila poteza, ki je spominjala na prizore s tekmovanja Wrestlemania, kjer mišičasti orjaki uprizarjajo "zaigrane" tehnike davljenja. Kapetan portugalske izbrane vrste jo je odnesel z rumenim opozorilom, drugim, odkar nastopa v Savdski Arabiji. Strelska statistika je povsem v znamenju številke 11. V prvenstvu je odigral 11 tekem in dosegel ravno tolikšno število zadetkov.

Za gostitelje je dvakrat zadel nigerijski reprezentant Odioh Ighalo. Nekdanji napadalec Udineseja, Watforda, kratek čas pa tudi Manchester Uniteda, je bil obakrat uspešen z bele točke.

Odziv Ronalda na vzklikanje domačih navijačev "Messi, Messi":

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮



📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

Portugalec po bolečem porazu, s katerim si je otežil pot do načrtovanega naslova prvaka, ni skrival razočaranja in frustracij. Ko je zapuščal igrišče, se je na provokacijo domačih navijačev, ki so začeli skandirati "Messi, Messi", jezno prijel za moškost. V karieri Ronalda ni manjkalo primerjav z argentinskim asom Lionelom Messijem, s katerim sta v zadnjih dveh desetletjih pobrala večino priznanj, namenjenih najboljšemu igralcu na svetu, ter zaznamovala svetovni nogomet.

Naslednja tekma Ronalda čaka v ponedeljek, 24. aprila, ko se bo na pokalni tekmi pomeril z Al Wehdo. To bo idealna priložnost, da se po strelskem postu, ki je po novem dolg 204 minute, znova vpiše med strelce. Na zadnji tekmi z omenjenim tekmecem je namreč dosegel kar štiri gole, kar je njegov rekord na savdskih zelenicah.