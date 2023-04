Messi tokrat brez Cristiana Ronalda #foto

Nogometaš francoskega PSG Lionel Messi, ki je decembra prvič po letu 1986 z Argentino osvojil naslov svetovnega prvaka, se je v tokratni kampanji za modno hišo Louis Vuitton znašel sam. Fotografije za kampanjo so posneli na letališču, v njej je nogometaš promoviral njihovo potovalno torbo, kovček in celo nogometno žogo s prepoznavnim vzorcem in logotipom.

V kampanji z imenom Horizons Never End je fotografije posnel fotograf Glen Luchford, na njih pa Messi na letališču pozira s kovčkom Louis Vuitton Horizon, ki je izredno lahek in so ga prvič predstavili že leta 2016, prekrit pa je s posebej razvitim platnom Monogram ali Damier.

Na vprašanje, kaj Messiju predstavlja horizont oziroma njegova prihodnost, je odgovoril, da odgovora na to vprašanje še nima in dodal, da si rad predstavlja stvari, ki se še niso in se bodo morda zgodile. Povedal je tudi, da bo njegova prihodnost taka, kot mora biti. "Karkoli želi Bog, se bo zgodilo," je še povedal Argentinec.

V kampanji je 35-letni Argentinec dodal, da rad nosi in uporablja kovčke znamke Louis Vuitton, saj so te lahko vodljivi ter se z lahkotnostjo premikajo na kolesih.

Za kampanjo, v kateri se tokrat pojavi sam, je poziral s kovčkom LV Horizon, potovalno torbo Keepall Bandoulière 55 in nogometno žogo s potiskom znamke Louis Vuitton. V enem izmed videov se v ozadju predvaja tudi pesem Davida Bowieja Heroes.

Kampanja z Messijem in Cristianom postala senzacija

Lani pred začetkom svetovnega prvenstva sta se v partiji šaha za kampanjo LV pomerila Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Fotografije je posnela priznana fotografinja Annie Leibovitz, nad šahovnico pa sklonjena in razmišljujoča sedita oba svetovna nogometna zvezdnika. Figure na šahu so na viralni fotografiji postavljene na poljih, kjer so stale tudi med spopadom šahovskih mojstrov Magnusa Carlsena in Hikarujem Nakamuro leta 2017. Na svojem Instagram profilu je fotografijo objavil Cristiano, do danes pa je nabrala že skoraj 43 milijonov všečkov in se uvršča med deset najbolj všečkanih fotografij na Instagramu, trenutno zaseda četrto mesto.