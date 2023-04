Brazilski nogometni zvezdnik bo drugič postal oče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaš francoskega kluba PSG in brazilske reprezentance Neymar Jr. je v objavi na Instagramu razkril, da s trenutno partnerko Bruno Biancardi pričakujeta otroka. Objavila sta nekaj skupnih fotografij, na katerih se že vidi manekenkin nosečniški trebuh, in ob tem zapisala, da se otrokovega prihoda oba že zelo veselita.

"Sanjava o tvojem življenju, načrtujeva tvoj prihod in se zavedava, da si tukaj, da dopolniš najino ljubezen, narediš naše dneve veliko srečnejše. Prispel boš v čudovito družino, z bratom, starimi starši, strici in tetami, ki te imajo zelo radi že zdaj! Pridi kmalu, sin/hčerka, čakamo te!" sta v skupni objavi na Instagramu zapisala 31-letni Neymar Jr. in njegova 28-letna izbranka Bruna Biancardi ter dodala citat iz Svetega pisma.

Par še ni razkril, ali se bosta razveselila fantka ali punčke. To bo nogometašev drugi otrok, saj ima z nekdanjo partnerko Carolino Dantas že 11-letnega sina Davija Lucco.

Leta 2022 sta se razšla, a se letos spet zbližala

Biancardijeva in Neymar sta se začela sestajati leta 2021, njuno razmerje pa je postalo uradno januarja 2022. Kasneje istega leta sta se razšla kmalu po objavi zaroke. Manekenka, ki je takrat potrdila razhod z nogometnim zvezdnikom, je za medije dejala, da razlog za njun razhod ni bila nezvestoba ter da ji je za Neymarja in njegovo družino mar, poroča Marca.

Letos se bosta razveselila otroka

V začetku leta 2023 se je par spet zbližal in zdaj sta manekenka in nogometaš potrdila, da sta se odločila za nov korak v svoji zvezi. Kdaj pričakujeta, da se bo otrok rodil, za zdaj še ni znano.

Neymar Jr., ki je zaradi poškodbe gležnja že sklenil klubsko sezono pri PSG, se trenutno posveča rehabilitaciji. Bruna Biancardi, ki prihaja iz Sao Paula, je vplivnica in manekenka, prav tako pa lastnica modne znamke.