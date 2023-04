Srbska pevka Ceca je drugič postala babica

"4.200 gramov in 54 centimetrov. To je božji blagoslov. Na današnji dan se je rodil moj pokojni mož. Bogdana je super, Veljko pa je jokal od sreče. Željko (njen prvi vnuk, op. p.) ve, da bo dobil bratca, a ne ve, da ga je že dobil. V naši hiši slavimo," je za Kurir povedala srbska pevka Ceca.

Prvega vnuka se je razveselila pred tremi leti

49-letna Ceca ima s pokojnim možem Željkom Ražnatovićem, ki je umrl leta 2000, hčerko Anastasijo in sina Veljka. Prvega vnuka Željka, ki je dobil ime po njenem pokojnem možu, se je razveselila leta 2020. Kot je razvidno iz njenih objav na družbenem omrežju Instagram, sta z vnukom v odličnih odnosih, saj skupaj preživita precej časa.

Ceca je sicer pred kratkim otvorila kurentovanje na Ptuju, kar je v javnosti sprožilo precej kritik. Številni so namreč trdili, da bi bil za prvi nastop na tej prireditvi primernejši slovenski izvajalec oziroma izvajalka. Poznavalec slovenske glasbene scene in radijski urednik Dragan Bulič pa je ob tem za Siol.net povedal, da njen nastop ni primeren, saj je bila "poročena s srbskim paravojaškim vojskovodjo in vojnim zločincem Željkom Ražnatovićem - Arkanom". In dodal: " Med vojno je pela za srbske vojake, ki so ubijali Bosance in Hrvate. Mene na njenem koncertu zagotovo ne bo."

