Dragan Bulič: Mene na Cecinem koncertu zagotovo ne bo

"Če bi stvar organizirala občina ali pa država, za katero plačujemo davke, bi bilo to oporečno in bi morali biti v vsakem primeru slovenski izvajalci. Če pa to organizira zasebnik, želi s tem zaslužiti," je povedal Bulič. Foto: Matej Leskovšek

Še pred začetkom letošnjega Kurentovanja je javnost razburila novica, da bo uvodni koncert izvedla sicer tudi v Sloveniji zelo priljubljena srbska pevka Ceca. Prav zaradi te napovedi se je v delu javnosti pojavilo nasprotovanje odločitvi organizatorja. "Ceca je bila poročena s srbskim paravojaškim vojskovodjo in vojnim zločincem Željkom Ražnatovićem - Arkanom . Med vojno je pela za srbske vojake, ki so ubijali Bosance in Hrvate," pravi poznavalec slovenske glasbene scene in radijski urednik Dragan Bulič ter dodaja: "Mene na njenem koncertu zagotovo ne bo."

Na Kurentovanju, ki bo na Ptuju med 11. in 21. februarjem, se bo zvrstilo lepo število nastopajočih, veliko prahu pa je dvignila napoved nastopa Svetlane Ražnatović - Cece, srbske turbo folk pevke, ki bo prepevala ob odprtju 3. februarja zvečer. Odločitev organizatorjev je sprožila različne odzive, tudi kritike, češ da bi bil za prvi nastop na tej prireditvi primernejši slovenski izvajalec oziroma izvajalka.

Svetlana Ražnatović - Ceca je slovenskemu občinstvu dobro znana, letos bo nastopila na koncertu ob odprtju Kurentovanja 3. februarja. Foto: Reuters

Zavod za turizem Ptuj zahteva 50 odstotkov slovenskega programa

Kot so pojasnili na Zavodu za turizem Ptuj, so oni odgovorni za javni del Kurentovanja, medtem ko zasebni del izvede zasebni ponudnik, ki se prijavi na razpis zavoda. "K javnemu delu prireditve spadajo tako brezplačne prireditve javnega značaja, ki potekajo v starem mestnem jedru," je za Siol.net povedala direktorica Zavoda za turizem Ptuj Tanja Srečkovič Bolšec.

K zasebnemu delu prireditve pa spada zabava v karnevalski dvorani, ki jo izvede zasebni ponudnik, izbran na razpisu. "Zavod nima vpliva na izbor izvajalcev v karnevalski dvorani, temveč predpisujemo, da morajo biti slovenski glasbeniki udeleženi v 50 odstotkih zabavnega programa," je še povedala direktorica.

Po tradiciji si kurenti v noči na 3. februar prvič nadenejo zvonce in tako začnejo naznanjati pust. Gre za tako imenovani kurentov skok ali noč norega fašenka, ki ga pripravljajo različna društva na različnih lokacijah. Foto: Domen Rupnik

Organizator: V anketi je največ glasov dobila Ceca

Letos je bil izbran organizator Radio-Tednik Ptuj, ki ga vodi Drago Slameršak. Ta je pojasnil, da so po anketi, opravljeni sredi leta 2021, v kateri je sodelovalo 1.810 anketirancev, ugotovili, da si obiskovalci glasbenega dogajanja v obdobju pustovanja bolj želijo tujih glasbenikov kot domačih.

"Ob tem smo ugotovili, da je največ glasov in želja za nastop omenjalo ravno Ceco, zato smo jo uvrstili v nabor nastopajočih," je za Siol.net pojasnil Slameršak, ob tem pa poudaril, da kljub rezultatom ankete 70 odstotkov programa vključuje slovenske izvajalce.

"Niti pomislili nismo, da bi bil lahko Cecin nastop tako obremenjujoč za del slovenske družbe. Verjeli smo in še verjamemo, da večinoma živimo v družbi, kjer ni prostora za diskriminacijo, spodbujanja nestrpnosti, etiketiranja," je še dejal Slameršak.

Glasbeni program Kurentovanja je razdeljen na tematske sklope, med drugim je organizator pripravil Slovenski večer, Rock večer, Valentinov koncert, Otroško zabavo. Kurentovanje bo v karnevalski dvorani Campus Sava Ptuj od 3. do 19. februarja. Izvajalci, ki bodo nastopili, bodo tako domači kot tuji, med njimi Siddharta, Dražen Zečić, Magnifico, Mambo kings, Čuki, Jasmin Stavros, Polkaholiki, Kingston, Gadi, Saša Lendero, Natalija Verboten, Rok'n'Band, Leteči odred in drugi, poleg že omenjene Cece.

Plestenjak: Če je organizator zasebnik, lahko izbere, kogarkoli hoče

Spornega nastopa na Kurentovanju in odnosa Slovencev do slovenske glasbe so se dotaknili tudi v ponedeljkovi oddaji Arena na TV Slovenija. Glasbenik Jan Plestenjak, ki je bil eden od gostov, je povedal, da je sam ustvarjalec in ima veliko spoštovanje do vseh, ki ustvarjajo glasbo. Dodal je, da se zaveda, koliko čustev in ljubezni je treba vložiti v glasbo, pri tem pa ne ocenjuje sloga ali jezika.

Foto: Bojan Puhek

Poudaril je, da konkretnega primera ne pozna. "Če je organizator zasebnik, se mi zdi popolnoma prav, da izbere, kogarkoli hoče, saj smo na trgu," je o izbiri Cece povedal Plestenjak. Po njegovem mnenju je ustvarjanje v hrvaškem ali v angleškem jeziku za številne beg pred samim seboj in beg pred lastno nesposobnostjo, da bi na primer napisali besedilo v slovenskem jeziku. "Ob spoštovanju pride ponos, a to velja za vse stvari," je povedal, da ne razume, zakaj je pri Slovencih ob spoštovanju vedno tudi ponižnost. A kot meni sam, imamo Slovenci še vedno radi slovensko glasbo, to dokazuje tudi njegov primer, saj med turnejo v letu in pol proda okoli 150 tisoč vstopnic.

"Tudi slovensko glasbo še vedno zelo radi poslušajo ljudje, mislim, da slovenski izvajalci še vedno prodamo največ kart. Pri tem gre včasih za kompleks majhnosti nekaterih ljudi, ki odločajo. Najnevarnejše je, če zaradi kompleksa majhnosti pozabiš na svojo esenco, od kod prihajaš," je povedal Plestenjak.

Plestenjak je dodal še, da je slovenski jezik krasen, in poudaril, da Slovenci balkansko glasbo dojemamo drugače. Njegov pokojni oče je bil Srb in ob tem je povedal še primer. "Če pridejo trubači v Ljubljano, je to etno. Če pa pride harmonika, je to kmetija. Zame je to tudi etno. Samo ta odnos spremenimo in bomo vsi srečni," je prepričan Plestenjak.

Dragan Bulič o glasbenem okusu Slovencev: Balkan je še zmeraj prisoten

Za mnenje smo vprašali tudi poznavalca slovenske glasbene scene, radijskega urednika in voditelja Dragana Buliča, ki je dejal, da se v večini strinja s tem, kar je dejal Plestenjak.

"Če bi stvar organizirala občina ali pa država, za katero plačujemo davke, bi bilo to oporečno in bi morali biti v vsakem primeru slovenski izvajalci. Če pa to organizira zasebnik, želi s tem zaslužiti," je povedal Bulič. "Balkan je tukaj še zmeraj prisoten," je dejal o slovenskem glasbenem okusu in to ponazoril s posnetki s koncertov izvajalcev z območja nekdanje Jugoslavije, na katerih občinstvo z njimi množično prepeva kljub temu, da ob nastanku teh pesmi številni sploh še niso bili rojeni.

Bulič je ob tem opozoril še en problematičen vidik nastopa Cece, namreč ta, da je bila poročena s srbskim paravojaškim vojskovodjo in vojnim zločincem Željkom Ražnatovićem - Arkanom. "Med vojno je pela za srbske vojake, ki so ubijali Bosance in Hrvate," je poudaril.

"Obstaja neko ozadje, a ljudje pozabljajo. Mene na njenem koncertu zagotovo ne bo," je še dejal Bulič, "odvisno je tudi od občinstva, ki se odloči, ali bo tja prišlo ali ne, sto ljudi, sto okusov."