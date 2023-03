Neymar v samo dveh urah izgubil milijon evrov #video

Brazilski nogometaš Neymar, ki je trenutno zaradi poškodbe gležnja že sklenil klubsko sezono pri PSG in se posveča rehabilitaciji, je v svojem prostem času velik ljubitelj videoiger in tudi pokra.

V eni izmed zadnjih spletnih iger pokra je v samo dveh urah izgubil milijon evrov in svoj odziv na "veliko izgubo" tudi posnel, odziv pa so kasneje objavili na spletu. Neymarjeva reakcija je v kratkem času postala viralna in se je hitro razširila po spletu.

Poglejte:

Najprej se je pretvarjal, kot da bo zajokal in obžaloval izgubljeni denar, hlipanju in joku pa sta sledila smeh in zabava ob pesmi Celine Dion My Heart Will Go On iz dobro znanega filma Titanik. Izguba milijona evrov Neymarju očitno ne predstavlja prevelikega glavobola, saj je njegov letni zaslužek ocenjen na 80 milijonov evrov.