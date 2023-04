Ronaldova Georgina s fotografijami luksuzne jahte razjezila oboževalce #foto

"Spomnim se tistega poletnega popoldneva, ko sva kupila to jahto," je na svojem profilu na Instagramu zapisala Georgina Rodriguez, žena portugalskega nogometaša Cristiana Ronalda.

Številne kritike na njen račun zaradi objave

Šest milijonov evrov vredno jahto sta kupila leta 2020. S fotografij, ki jih je delila, je mogoče videti brisače oblikovalca Louisa Vuittona, vzglavnike oblikovalca Christiana Diorja ter njene Pradine, Chanellove in Guccijeve torbice.

Zaradi objave so jo številni kritizirali, saj oboževalci menijo, da se je z materialnimi rečmi preveč pohvalila.

"Bilo bi super, če bi objavila fotografijo kakšne sirotišnice namesto svojih Guccijevih torbic. Mogoče bi kdo od sledilcev lahko kaj prispeval," je zapisal eden izmed uporabnikov. Nekdo drug pa: "S toliko oboževalci (ima jih namreč kar 48,6 milijonov) bi lahko naredila kaj koristnega za družbo, namesto da nenehno razkazuje svoje razkošje."

Ronaldo in Georgina sta v zvezi že skoraj sedem let. Skupaj imata hčerki Bello Esmeraldo in Alano Martino. Aprila lani sta izgubila sina, ki je umrl med porodom. Nadomestna mati jima je rodila še dvojčka Evo Mario in Matea Ronalda, slavni nogometaš pa ima iz časov pred zvezo z Georgino še enega sina, Christiana Juniorja, ki ga je prav tako rodila nadomestna mati.

