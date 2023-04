Taylor Swift in njen dolgoletni partner sta se razšla

Taylor in Joe sta bila v razmerju šest let.

Taylor in Joe sta bila v razmerju šest let. Foto: Profimedia

Taylor Swift in njen dolgoletni partner, britanski igralec Joe Alwyn, sta se po poročanju ameriških medijev po šestih letih zveze razšla. Da je šlo za sporazumno odločitev in prijateljski razhod, je potrdil tudi vir blizu para.

33-letna pevka in 32-letni igralec sta se po poročanju več ameriških medijev razšla sporazumno. Kot je povedal eden izmed virov blizu para, sta se Swiftova in Alwyn razšla prijateljsko pred nekaj tedni, poleg tega pa Alwyna ni bilo več mogoče opaziti na turneji The Eras Tour, s katero Swiftova trenutno koncertira po ZDA.

Skupaj ustvarjala tudi pesmi

Taylor in Joe sta se spoznala leta 2016 na dogodku Met Gala, svojo zvezo pa sta potrdila leto kasneje. Med pandemijo sta skupaj začela ustvarjati glasbo, leta 2020 sta tako sodelovala pri albumu Folklore in Evermore. Alwyn je s psevdonimom William Bowery med drugim sodeloval pri pesmih Betty, Exile, Champagne Problems, Coney Island, Evermore. Album Folklore je leta 2021 prejel tudi grammyja za album leta in takrat se je Swiftova zahvalila svojemu izbrancu: "Joe je prva oseba, ki ji zaigram vsako pesem, ki jo napišem. V karanteni sem uživala v pisanju pesmi skupaj s tabo."

V času njunega razmerja so se pojavljale govorice, da se je par že zaročil, a tega ni nihče od njiju potrdil. "Resnica je takšna: če je odgovor ja, tega ne bi povedal, in če je odgovor ne, tega ne bi povedal," je na vprašanje o zaroki lani za revijo WSJ odgovoril igralec.

Pesmi o nekdanjih partnerjih

Nastal je že seznam tistih, katerih besedila povezujejo s Taylorinimi nekdanjimi partnerji. To naj bi bile Dear John (John Mayer), Forever and Always (Joe Jonas), All Too Well (Jake Gyllenhaal), Style (Harry Styles) in Back to December (Taylor Lautner).

Taylor le redko razkrije, komu so namenjena besedila pesmi. Izjemo je naredila za skladbo Lavender Haze z albuma Midnights, za katero je povedala, da je navdih za njen nastanek črpala iz razmerja z Joejem. "Ta pesem govori o preziranju takšnih stvari v prid zaščite pomembnih stvari," je povedala o pesmi in ob tem naslovila tabloidne zapise o njenem razmerju in številnim govoricam, ki se pojavljajo.

Razmerje z Joejem pa naj bi navdihnilo še številne druge pesmi: Gorgeous, Call It What You Want, Lover, Sweet Nothing in Delicate.