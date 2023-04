Ines Erbus rešili reševalci in David Amaro #video

Pevka, ki polni dvorane po vsej Sloveniji, osupne vsakogar, in to kamorkoli gre. Ines Erbus ima glas in stas, kot pravijo na estradi. Nocoj pa jo bomo spoznali v malce drugačni vlogi. Pevka bo zavrtela kolo sreče kar dvakrat, prvič z našimi vprašanji. Zaupala nam je, da bi najraje živela med oblaki, saj obožuje potovanja. Trenutno se ukvarja s prenovo stanovanja, prihodnje leto pa jo čaka karierna prelomnica. Praznovala bo deset let ustvarjanja.

V pevkin krog tesnih prijateljev spadata pevka in spletna vplivnica Nika Krmec, s katero se je ravno vrnila iz Egipta, in pevec David Amaro. Zato ne čudi, da je veliko njenih anekdot povezanih z njima. Ines pravi, da nikoli ne bo pozabila, kako je njen nastop v zadnjem trenutku rešil David, saj se je zastrupila s hrano. "Nikoli ne jejte rib na Ptuju, vsaj tam, kjer sem jih jaz," se še danes spominja pevka. Te izkušnje pa ne bo ponovila.

O svojem zasebnem življenju nerada govori, a pravi, da trenutno uživa v svojih nastopih, stiku z občinstvom in novih potovanjih. Izpolnila se ji bo tudi velika želja, saj naj bi kmalu odpotovala s prijatelji v Jordanijo. Poskrbela pa je tudi za oboževalce, ki lahko kmalu pričakujejo tudi nov album. Kaj Ines in David pravita o rivalstvu v glasbenem svetu, pa prisluhnite v spodnjem videu.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri.

