To je lepotica, ki je osvojila srce milijarderja slovenskih korenin

Bogata dedinja Victoria Swarovski je pevka, manekenka, televizijska voditeljica in podjetnica.

Po ločitvi od moža Wernerja Mürza lahko voditeljica, pevka in bogata dedinja Victoria Swarovski znova zasije. Že nekaj časa se je šušljalo, da je v romantični zvezi z Markom Mateschitzem, na velikonočno nedeljo pa je svojo novo ljubezensko srečo tudi uradno potrdila.

Victoria Swarovski, 29-letna dedinja več milijard evrov vrednega imperija kristalov Swarovski, ki se med drugim preizkuša tudi kot pevka in televizijska voditeljica, je bila šest let poročena z nepremičninskim vlagateljem Wernerjem Mürzem. Ta zakon je propadel v začetku letošnjega leta.

Uradna potrditev nove romance

Na družbenih omrežjih se je Victoria še naprej kazala kot močna ženska, željna zabave, ki je popolnoma zatopljena v svoj televizijski in manekenski poklic. Zdaj je svojo novo zvezo potrdila na Instagramu.

Na velikonočno nedeljo je objavila fotografijo sebe in moškega, s katerim sedi tesno skupaj na gori. Oznaka na fotografiji daje vedeti, za koga gre. Nov moški ob strani Victorie Swarovski je 30-letni Mark Mateschitz, dedič imperija Red Bull, pišejo nemški in avstrijski mediji.

Mladi milijarder

Milijarder Mark ima slovenske korenine po očetu Dietrichu Mateschitzu, soustanovitelju Red Bulla. Lani umrli Dietrich Mateschitz se je sicer rodil na avstrijskem Štajerskem, družina njegovega očeta (Markovega dedka) pa prihaja iz Maribora.

Ali sta Mark in Victoria novi par, so mediji ugibali že nekaj časa, še zlasti zato, ker so ju opazili skupaj med občinstvom na slovitem smuku v Kitzbühelu.