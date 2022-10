Pred štartom minuta molka v spomin na Dietricha Mateschitza. Foto: Guliver Image Max Verstappen (Red Bull) nadaljuje s sanjsko sezono. Zmaga na VN ZDA je njegova 33. v formuli 1 in že 13. v letošnjem prvenstvu, s čimer je izenačil rekord Michaela Schumacherja in Sebastiana Vettla. Tri dirke pred koncem je Red Bull postal petič svetovni konstruktorski prvak, prvič po letu 2013. Njihov drugi voznik Sergio Perez je bil v Austinu četrti. "Max ti si prvak, mi smo prvaki. Zahvala gre Dietrichu Mateschitzu," je Maxu ob prečkanju cilje po radijski zvezi črte dejal šef ekipe Crhstian Horner. Dan prej je namreč umrl ustanovitelj ekipe in lastnik koncerna Red Bull Dietrich Mateschitz.

Verstappen je vodil večji del dirke, potem ko je po odličnem štartu Carlosa Sainza (Ferrari) prehitel že pred prvim zavojem. Ker je v Sainza v prvem zavoju trčil George Russell (Mercedes), je Španec odstopil. Nizozemec je ob drugem postanku sicer izgubil osem sekund, saj je imel eden od mehanikov težave s privijanjem pnevmatike, a je v zadnjih krogih prehitel najprej Charlesa Leclerca (Ferrari) in nato še Lewisa Hamiltona (Mercedes). Slednji je bil tako najbližje prvi zmagi v sezoni in 104 v karieri. Lovi namreč rekord 16 zaporednih sezon z vsaj eno zmago. Tako blizu letos še ni bil.

Prvi zavoj VN ZDA. Verstappen v vodstvo, odstop Sainza, ko je vanj trčil Russell. Foto: Guliver Image

VN ZDA, Austin:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +5,0

3. Charles Leclerc (Ferrari) +7,5

4. Sergio Perez (Red Bull) +8,3

5. George Russell (Mercedes) +44,8

6. Lando Norris (McLaren) +53,7

7. Fernando Alonso (Alpine) +55,1

8. Sebastian Vettel (Aston Martin) +65,3

9. Kevin Magnussen (Haas) +65,8

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +70,9

11. Esteban Ocon (Alpine) +72,8

12. Alex Albon (Williams) +75,0

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +76,1

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +81,7

15. Mick Schumacher (Haas) +84,5

16. Daniel Ricciardo (McLaren) +90,5

17. Nicholas Latifi (Williams) +103,6

Odstop: Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Carlos Sainz (Ferrari)

Leclerc se je po 12. štartnem mestu do stopničk prebil predvsem po zaslugi varnostnega avtomobila ob odstopu Valtterija Bottasa (Alfa Romeo), ki ga je izkoristil za pozen prvi postanek. Enako je storil Sebastian Vettel (Aston Martin) in tako prišel do točk za osmo mesto. Na stezo je varnostni avto sicer zapeljal dvakrat. Drugič zaradi trčenja Fernanda Alonsa (Alpine) in Lanca Strolla (Aston Martin). Španec je Kanadčana skušal prehiteti, a je slednji zapeljal v levo in Alonso je trčil v njegovo zadnjo levo gumo, tako da ga je kar dvignilo v zrak. Čeprav je močno treščil nazaj ob asfalt, je polomil le prednje krilce in dirko lahko nadaljeval. In celo osvojil sedmo mesto.

Skupni seštevek (19/22):



1. Max Verstappen* 391 točk

2. Charles Leclerc 267

3. Sergio Perez 265

4. George Russell 218

5. Carlos Sainz 202

6. Lewis Hamilton 198

7. Lando Norris 109

8. Esteban Ocon 109

9. Fernando Alonso 78

10. Valtteri Bottas 46



1. Red Bull* 656 točk

2. Ferrari 469

3. Mercedes 416

4. Alpine 149

5. McLaren 138

6. Alfa Romeo 52

Foto: Reuters "Vse je bilo dobro, potem je prišel tisti postanek. A nisem se predal, dal sem vse od sebe. Za nas je danes štela le zmaga. Želeli smo konstruktorski naslov potrditi v pravem slogu," je po uspehu dejal Verstappen. "Hvala navijačem, res so izjemni. Pa tudi moji ekipi, zmanjšali smo zaostanek, bili smo povsem blizu. Izjemno je bilo, ko sem bil v vodstvu, skušal sem se boriti, a ni šlo," pa je v prvi izjavi povedal Hamilton.

Sezona formule 1 se nadaljuje naslednji konec tedna z VN Mehike.