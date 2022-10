Še ena pomembna bitka za prvaka Verstappna

Lewis Hamilton ima na VN ZDA že pet zmag, štiri z Mercedesom. Foto: Guliver Image Dirka v Indianapolisu se na začetku tega stoletja ni prijela. Drugače je z dirko v Austinu. Dirkališče, ki ima več dobrih možnosti za prehitevanje, vedno poskrbi za zanimivo dogajanje. In zagotovo bo tako tudi to nedeljo, ko bo ob 21.00 na sporedu 19. dirka letošnjega svetovnega prvenstva. VN ZDA se v Austinu odvija od leta 2012 in bo tako letos že deseta. S petimi zmagami je tu najuspešnejši Lewis Hamilton (enkrat je zmagal z McLarnom, štirikrat pa z Mercedesom). Lani pa je na VN ZDA slavil poznejši svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Britanec bo imel na eni od svojih najljubših prog morda najboljšo priložnost, da vendarle pride do prve zmage v letošnji sezoni. Kot smo že večkrat zapisali, je v dozdajšnjih 15, vselej zmagal vsaj enkrat. Nizozemec pa bo na preostalih štirih dirkah vozil razbremenjen pritiska, saj je pred dvema tednoma na VN Japonske že potrdil svoj drugi naslov prvaka.

Zadnjih pet zmagovalcev VN ZDA v Austinu:



2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Kimi Räikkönen (Ferrari)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Red Bull potrebuje 147 točk prednosti

Max Verstappen Foto: Guliver Image Pričakovati je, da bo nedeljska dirka odločala še o konstruktorskem prvaku. Red Bull ima 160 točk prednosti pred Ferrarijem. Če jih bo imel po VN ZDA 147, bo petič postal prvak med ekipami. "Smo na dobri poti, da nam uspe že tu. Tudi ta naslov je za nas zelo pomemben. Veliko bi moralo iti narobe na zadnjih dirkah, da ga ne bi osvojili. Zato se ne obremenjujem preveč," je ob prihodu v Teksas razmišljal Verstappen, ki bo v dirkalnik prvič sedel v petek ob 21.00 po srednjeevropskem času, ko bo na sporedu prvi od treh prostih treningov. Drugi petkov trening in sobotne kvalifikacije bodo ob ne najbolj prijazni uri do evropskih gledalcev − ob polnoči. Verstappen pravi, da naslova niso divje proslavili. Doma je bil en sam dan, nato so ga čakali sponzorske obveznosti, kondicijski treningi in priprave na zadnje dirke v simulatorju.

Skupni seštevek pred VN ZDA:



1. Max Verstappen* (Red Bull) 366 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 253

3. Charles Leclerc (Ferrari) 252

4. George Russell (Mercedes) 207

5. Carlos Sainz (Ferrari) 202

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 180

7. Lando Norris (McLaren) 101

8. Esteban Ocon (Alpine) 78



1. Red Bull 619 točk

2. Ferrari 454

3. Mercedes 387

4. Alpine 143

5. McLaren 130



* svetovni prvak

"Ob nedeljah pa pogosto razpademo"

Sproščeni četrtek: Carlos Sainz in Charles Leclerc v deželi kavbojev Foto: Guliver Image Poraženec sezone Charles Leclerc (Ferrari) si v Austinu želi, da bi njegova ekipa končno enkrat spet vse naredila prav. Čeprav je bil letos devetkrat na najboljšem štartnem položaju, je zmagal le trikrat. "Boljši moramo biti v nedeljo. Tukaj gre za pnevmatike, ki so bile na zadnjih dirkah naša šibka točka, pa komunikacija, taktika in vzdržljivost materiala. Enostavno moramo biti močnejši kot ekipa in konec tedna zaključiti, kot se spodobi. Ob sobotah smo običajno zelo dobri, ob nedeljah pa pogosto razpademo." Komunikacija in taktika sta že boljši, medtem ko delovanje in obraba pnevmatik pa niti slučajno," doda.

Spored VN Singapurja:



Petek

21.00: 1. trening

00.00: 2. trening



Sobota

21.00: 3. trening

00.00: kvalifikacije



Nedelja

21.00: dirka