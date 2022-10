Verstappen na poti do rekordov, in to kakšnih!

Max Verstappen (Red Bull) je svetovni prvak 2022 postal že pred zadnjimi štirimi dirkami. Samo dva dirkača v zgodovini sta lovoriko potrdila še prej. Michael Schumacher je s Ferrarijem leta 2002 prvak postal šest dirk pred koncem prvenstva, Nigel Mansell pa v Williamsu leta 1992 pet dirk pred zadnjo karirasto zastavo. Dosežki sicer niso povsem primerljivi, saj je bilo takrat tako manj dirk kot drugačno točkovanje.

12 zmag v sezoni

Zmaga lahko na kar 16 dirkah v eni sami sezoni. Prvenstva še ni konec. Foto: Reuters Na 18 dirkah sezone je Verstappen zmagal 12-krat. To je njegov rekord, lani je ob prvem naslovu osvojil 10 dirk. Skupno pa jih ima v karieri 32. Ima še štiri dirke, da poruši še absolutni rekord po številu zmag v sezoni, ki ga imata s 13 zmagami Michael Schumacher (2004) in Sebastian Vettel (2013).

Verstappen je letos dobil kar dve tretjini vseh dirk (66,6 odstotka). V moderni dobi formule 1 se z boljšim odstotkov lahko pohvalita le Schumacher in Vettel, ki sta imela v omenjenih dveh sezonah s po 13 zmagami 72,2 odstotka teh oziroma 68,4 odstotka. Iz tega vidika je bil najbolj dominanten Alberto Ascari, ki je leta 1952 osvojil sedem dirk od osmih.

14 zmagovalnih odrov

Rekord po številu uvrstitev na zmagovalni oder v eni sezoni je že Verstappnov. Lani je bil med najboljšimi tremi kar 18-krat. Letos ga lahko ponovi, če se na stopničke uvrsti na vseh štirih preostalih velikih nagradah. Trenutno je namreč pri številki 14.

458 krogov v vodstvu

Letos je Nizozemec v vodstvu odpeljal 458 krogov. Ob zanj idealnem razpletu preostalih štirih dirk (256 krogov) bi tako celo lahko presegel 700 krogov v vodstvu v eni sezoni. To je doslej uspelo le Vettlu v šampionski sezoni 2011 (739 krogov).

113 točk prednosti

Verstappen ima trenutno 113 točk prednosti pred Sergiem Perezom (Red Bull) in 114 pred Charlesom Leclercom (Ferrari). Ob premoči, ki jo kaže, bi bila lahko ob koncu sezone njegova prednost rekordna. Ta zdaj znaša 155 točk. Tolikšno prednost je imel leta 2013 Vettel pred Alonsom. Številke sicer znova niso povsem primerljive, saj so bile takrat tri dirke manj, obenem ni bilo šprinterskih dirk in niti točke za najhitrejši krog.

366 točk po 18 dirkah

Verstappen z najzaslužnejšim za svoje uspege - Adrianom Neweyjem. Foto: Reuters Prav lahko pa dirkač Red Bulla preseže rekord po številu osvojenih točk v eni sezoni. Ima jih že 366. Na voljo pa jih je še 112 (štiri dirke, ena šprinterska in štiri točke za najhitrejši krog). Rekord ima trenutno Lewis Hamilton, ki je v sezoni 2019 z Mercedesom osvojil 413 točk (21 dirk, brez šprintov in brez točk za najhitrejši krog na dirki). Maxov osebni rekord je od lani 395,5.

Enajsti, ki je ubranil naslov

Tekmovanje formule 1 izvajajo od leta 1950. Naslov svetovnega prvaka je osvojilo 34 voznikov. Dve ali več lovorik najboljšega je dobilo 17 dirkačev. Verstappen je enajsti, ki mu je naslov uspelo ubraniti (torej postati prvak v najmanj dveh zaporednih sezonah). Od zdajšnjih voznikov je tak dosežek uspel tudi Fernandu Alonsu, Vettlu in Hamiltonu.

Max Verstappen je odličen dirkač, ima pa tudi izjemen dirkalnik. Pod RB18 se je podpisal dizajnerski genij Adrian Newey. In glede na število zmag (12 Verstappna in dve Pereza) je to njegov najuspešnejši dirkalnik doslej.



Red Bull RB18 (2022) - 14 zmag / 18 dirk

Williams FW18 (1996) - 12/16

Red Bull RB9 (2013) - 13/19

Red Bull RB7 (2011) - 12/19

Williams FW15C (1993) - 10/16

Williams FW 14B (1992) - 10/16

McLaren MP4/13 (1998) - 9/16

McLaren MP-20 (2005) - 10/19

Drugi najmlajši dvakratni prvak

Foto: Guliverimage Nizozemec je tretjega oktobra 2014 odpeljal prvo dirko formule 1 star 17 let in tri dneve in tako postal najmlajši v zgodovini tega tekmovanja. Je tudi najmlajši zmagovalec dirke (VN Španije 2016). Ni pa najmlajši svetovni prvak. To je Vettel, ki je bil leta 2010 ob prvem naslovu star 23 let in 133 dni. Verstappen je lani prvega osvojil star 24 let in 73 dni (četrti najmlajši v zgodovini). Še mlajša sta prvi naslov osvojila Hamilton (23 let, 300 dni leta 2008) in Alonso (24 let, 57 dni leta 2005). Drugi naslov je Verstappen potrdil star 25 let in 10 dni. Mlajši dvakratni svetovni prvak je Vettel.