Napaka v zapisu pravila in zato je Verstappen že prvak

Max Verstappen (Red Bull) je po VN Japonske tudi uradno prvak za sezono 2022. Saj je njegova prednost pred tekmeci, tudi najbližjima Sergiom Perezom (Red Bull) in Charlesom Leclercom (Ferrari), višja od 112 točk, kot jih je še moč osvojiti na zadnjih štirih dirkah in šprintu v Interlagosu. A gre pravzaprav za napako oziroma za napako v zapisu pravila. Nizozemčeva prednost pred prvim zasledovalcem bi morala biti 111 točk. Seveda tudi v tem primeru, bi mu ta težko vzel naslov prvaka, le odločitev bi se zamaknila še za eno dirko.

Nekoliko zapoznelo veselje ob osvojitvi drugega naslova svetovnega prvaka. Foto: Guliver Image Čeprav so v Suzuki odpeljali le 52-odstotkov dolžine dirke, so podelili polne točke. Ker so po lanski spremembi pravil, člen o točkovanju napačno zapisali! V tem piše, da se delne točke podeli, ko se dirka predčasno konča s prekinitvijo. Če pa se po prekinitvi nadaljuje in konča zaradi časovne omejitve, se podelijo polne točke. Še šef Red Bulla Christian Horner je bil presenečen, da so podelili polne točke: "Ja, gre za napako v pravilih. Bili smo prepričani, da je za polne točke potrebno odpeljati vsaj 75-odstotkov dolžine dirke. Tako smo mislili, da nam bo ena točka zmanjkala. Ja, vsi smo bili presenečeni. Je bilo pa to lepo presenečenje."

Skupni seštevek (18/22):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 366 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 253

3. Charles Leclerc (Ferrari) 252

4. George Russell (Mercedes) 207

5. Carlos Sainz (Ferrari) 202

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 180

7. Lando Norris (McLarten) 101

8. Esteban Ocon (Alpine) 78



* svetovni prvak

Do spremembe pravila o točkovanju je prišlo pozimi v odziv na lansko VN Belgije, ko so zaradi močnega dežja odpeljali le nekaj krogov za varnostnim avtomobilom, dirka pa je bila celo dvakrat prekinjena. Pa so vseeno podelili polovične točke. "Takrat se nismo dogovorili, da se točke podelijo, kot so se zdaj. Takšen ni bil namen Fie in ekip. Očitno smo spregledali to luknjo v pravilih. Torej smo vsi odgovorni. Naslednjič moramo svoje delo bolje opraviti," je dejal šef McLarnove ekipe Andreas Seidl.

This is how the FIA announced the planned changes to the points system back in February. It’s clear what was intended. Somehow, this intention did not make it into the final regulations - because they were re-written wrongly and then no one noticed that was the case pic.twitter.com/og9p9PE8PK — Andrew Benson (@andrewbensonf1) October 10, 2022

A kot kaže poročilo s sestanka med Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia) in ekipami, ki ga je ponovno objavil angleški novinar Andrew Benson (njegova objava a Twitterju zgoraj), so sprejeli povsem jasen dogovor. "V primeru, da je odpeljanih 50 do 75-odstotkov krogov, se točke podelijo po sistemu: 19-14-12-8-8-7-6-5-4-3-2-1." Tako ni jasno, kako je lahko nekdo s tako velike mednarodne organizacije, kot je FIA, v uradna pravila dodal člen, da to velja samo, če dirka konča s prekinitvijo.

Dirka končana krog prezgodaj?

Še Verstappen ni vedel, da se je dirka že končala in je dirkal naprej. Foto: Guliver Image To pa ni edina napaka, ki se je vodstvu tekmovanja zgodila ob koncu VN Japonske. Dirka je bila pravzaprav končana krog prezgodaj. Ker je šlo za časovno omejeno dirko, bi moralo vodstvo dirke vodilnemu dirkaču, ko je po izteku časa prečkal ciljno črto, pokazati znak, da je vstopil v zadnji krog. Vsaj tako smo vsi pričakovali. Zgodilo pa se je takole: Verstappen je ciljno črto prečkal pet sekund pred iztekom časa, odpeljal še en krog in že dobil karirasto zastavo. Sam je takrat dirkal naprej. Tudi v televizijskem prenosu so prečkanje ciljne črte zamudili, niti niso pokazali kariraste zastave (fokus režiserja je sicer bil na dvoboju za drugo mesto pred Leclercom in Perezom). "Okej, Max, očitno je nekaj zmede, ali je dirke konec. Mislimo, da jo je res konec. Pripelji v bokse," je Verstappnu takrat po radijski zvezi dejal njegov inženir Gianpiero Lambiase. "Je konec?" je svojega dirkaškega inženirja po prečkanju ciljen črte vprašal Leclerc.

Tudi ekipe so tako menile, da bi morala biti dirka krog daljša. Vsaj tako piše v pravilih o običajni dveurni dirki. Pravila za triurno dirko pa so znova nekoliko nejasno zapisana in tega dodatnega kroga ne omenjajo. Tudi to bo Fia morala pozimi zapisati bolj jasno. Delno je to vplivalo na razplet dirke, saj je Fernando Alonso (Alpine) v zadnjih krogih v novimi pnevmatikami dirkal hitreje od tekmecev in prehiteval enega za drugim. Šesto mesto se mu je izmuznilo le za 11 tisočink. Če bi dobil še en krog, bi zagotovo prehitel Sebastiana Vettla (Aston Martin).