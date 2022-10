Zmagovalec VN Japonske v Suzuki je Max Verstappen. Charles Leclerc je ciljno črto sicer prečkal na drugem mestu, a je sekal zadnjo šikano, ko ga je skušal prehiteti Sergio Perez. Monačan je dobil pet sekund kazenskega pribitka in tako je drugo mesto osvojil Mehičan. To pomeni, da je Nizozemec že štiri dirke pred koncem prvenstva potrdil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Zaradi dvourne prekinitve so sicer izpeljali le 28 krogov od predvidenih 53 krogov, a so vseeno podelili polne točke (ker se je dirka nadaljevala in ne končala s prekinitvijo).

Sebastian Vettel Foto: Guliver Image Pol ure pred štartom 18. dirke sezone je začelo nad Suzuko deževati. Dež ni bil premočen in večina se je odločila za štart na pnevmatikah za delno mokro stezo. To je bila očitno napaka, saj so že v uvodnih zavojih z asfalta zdrsnili Carlos Sainz (Ferrari), Alex Albon (Williams) in Pierre Gasly (Alpha Tauri), po trku s Fernandom Alonsom (Alpine) je bil za prvim zavojem na travi tudi Sebastian Vettel (Aston Martin). Dirko za veliko nagrado Japonske so prekinili, saj je bilo treba odstraniti dirkalnika Sainza in Albona in popraviti zaščitne gume. A prekinitev je nato kar trajala in trajala, kar je bilo brez pravega smisla, saj ni tako močno deževalo, niti bi bilo napovedano, da bo prenehalo padati. Vodstvo dirke sta skrbeli stoječa voda in slaba vidljivost. A pred leti so dirkali že v mnogo hujših pogojih. Vodstvo tekmovanja je zaradi dežja že pred tednom dni v nedogled prestavljajo štart VN Singapurja.

Prvi štart je najbolje uspel Charlesu Leclercu (Ferrari) in pred prvim zavojem je bil kolo ob kolesu z Maxom Verstappnom (Red Bull). Nizozemec je iz ovinka vendarle zapeljal na prvem mestu. Nato sta skupaj s tekmeci v boksih čakala na ponoven štart.

Dež ni bil tako močan, voda le ponekod na stezi. Pa je prekinitev kar trajala. Foto: Guliver Image Ko so dirkači že dve uri postopali po garažah in se dolgočasili, so se začeli oglašati prek družabnih omrežij. "Gremo. Poskusimo. Takoj bomo videli, ali se da dirkati ali ne," je na Instagramu objavil Lewis Hamilton (Mercedes), ki je bil na petem mestu. Po prekinitvi, dolgi kar dve uri in 10 minut, se je dirka le nadaljevala. Po dveh krogih je varnostni avto zapeljal v bokse, leteči štart pa je uspel brez težav. Dež je ponehal in že po nekaj krogih so dežne gume menjali za gume za delno mokro stezo. In te so bile takoj hitrejše. Nihče ni imel na stezi nobenih težav. Dokaz več, da je bila tako dolga prekinitev nesmiselna.

Foto: Guliver Image Smo pa vsaj v zadnje pol ure dobili pravo dirko. Sergio Perez (Red Bull) je za drugo mesto napadal Leclerca, Hamilton za četrto Estebana Ocona (Alpine), Fernando Alonso (Alpine) pa se je kljub dodatnemu postanku prebil nazaj na sedmo mesto. Medtem ko je Verstappen s prednostjo, večjo od 20 sekund, mirno pripeljal do svoje 32. zmage v karieri, pa zaplet v boju za drugo mesto. Leclerc se je do zadnje šikane branil, jo nato sekal in s tem ohranil prednost pred Perezom. Ko so dirkači že dajali prve izjave po dirki, je prišla novica, da je Monačan dobil pet sekund kazni in tako nazadoval na tretje mesto. To je obenem pomenilo tudi, da je Verstappen pred zadnjimi štirimi dirkami postal novi/stari svetovni prvak. Je deseti v zgodovini, ki je to postal vsaj dvakrat zapored.

VN Japonske, Suzuka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +27,1

3. Charles Leclerc (Ferrari) +31,7

4. Esteban Ocon (Alpine) +39,7

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +40,3

6. Sebastian Vettel (Aston Martin) +46,3

7. Fernando Alonso (Alpine) +46,3

8. George Russell (Mercedes) +47,6

9. Nicholas Latifi (Williams) +70,1

10. Lando Norris (McLaren) +70,7

11. Daniel Ricciardo (McLaren) +72,8

12. Lance Stroll (Aston Martin) +73,9

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +75,6

14. Kevin Magnussen (Haas) +86,0

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +86,5

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +87,0

17. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +88,1

18. Mick Schumacher (Haas) +92,5

Odstop: Carlos Sainz (Ferrari), Alex Albon (Williams)

Foto: Guliver Image To sprva nikomur ni bilo zares jasno, a po zadnji interpretaciji pravil se polovične točke podelijo le, če je dirka prekinjena in se ne nadaljuje. Tokrat se je nadaljevala, in čeprav niso odpeljali celotne, so podelili polne točke. To pomeni, da ima Verstappen zdaj 113 točk prednosti pred Perezom in 114 pred Leclercom. Za potrditev naslova pa je potreboval 112 točk prednosti.

Po dirki pa vsaj še dva zadovoljna obraza. Štirikratni prvak Vettel je s šestim mestom izenačil najboljšo uvrstitev sezone. Lepo slovo od svojega najljubšega dirkališča. Sploh prvi točki v formuli 1 pa je z devetim mestom osvojil Nicholas Latifi (Williams). Najslabši dirkač sezone se po njej poslavlja od tega tekmovanja.

Skupni seštevek (18/22):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 366 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 253

3. Charles Leclerc (Ferrari) 252

4. George Russell (Mercedes) 207

5. Carlos Sainz (Ferrari) 202

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 180

7. Lando Norris (McLarten) 101

8. Esteban Ocon (Alpine) 78



1. Red Bull 619 točk

2. Ferrari 454

3. Mercedes 387

4. Alpine 143

5. McLaren 130



* svetovni prvak

Sezona se nadaljuje čez 14 dni z VN ZDA v Austinu. Nato sledijo še dirke v Mehiki, Braziliji in sredi novembra finale v Abu Dabiju.