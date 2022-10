Na dirkaški tržnici formule 1 že dolgo ni bilo tako zanimivo kot letos. Razlog pa: nepričakovan odhod Fernanda Alonsa iz Alpina v Aston Martin in nato še pobeg Oscarja Piastrija iz Alpina v McLaren. In tako je Alpine več tednov iskal zamenjavo. Prva želja je bil Francoz Pierre Gasly, ki pa je imel veljavno pogodbo z ekipo Alpha Tauri. Ti so ga bili pripravljeni izpustiti, če dobijo želeno zamenjavo. Prva je bil Američan Colton Herta, ki pa še nima superlicence, druga pa Nizozemec Nyck de Vries.

Nyck de Vries Foto: Reuters In zdaj se je zgodba razpletla. Zmagovalec VN Italije 2020 Gasly je podpisal večletno pogodbo z Alpinom in bo skupaj z Estebanom Oconom tvoril francoski dirkaški dvojec v francosko-angleški ekipi. Ekipa koncerna Renault bo imela prvič po letu 1982 dva francoska dirkača, takrat sta bila to Alain Prost in Rene Arnoux. Zanimivo: Gasly in Ocon sta bila prijatelja v mladosti, ki pa sta se pozneje sprla. V Alpinu sicer trdijo, da njun odnos ne bo ovira. De Vries pa bo najmanj eno leto dirkal za Alpha Tauri. Prihaja sicer iz Mercedesove akademije, tako se je zdelo, da bo dobil prosti sedež v Williamsu, potem ko je z njim letos v Monzi osvojil osmo mesto. De Vries, ki je prvak formule 2 in formule E, je takoj po VN Italije odšel na sedež Red Bulla na prvi razgovor s Helmutom Markom.

Trenutno potrjena dirkaška zasedba za sezono 2023:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz ml.

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Esteban Ocon in Pierre Gasly

Alfa Romeo: Valtteri Bottas in Guanju Džov

Alpha Tauri: Nyck de Vries in Juki Cunoda

Haas: Kevin Magnussen

Williams: Alex Albon

"Navdušen sem, da bom postal del Alpinove družine in začel novo poglavje v formuli 1. Dirkanje za ekipo s francoskimi koreninami bo nekaj posebnega. Vem, kje so prednosti Alpine, saj so bili moja konkurenca zadnja leta. Njihov napredek in ambicije so navdušujoče," je o dirkanju za Alpine povedal Gasly. Alpine se letos z McLarnom bori za četrto mesto v konstruktorskem seštevku - ima 129 točk oziroma štiri manj. Alpha Tauri je s 34 točkami na devetem mestu.

Tako za prvenstvo 2023 ostajata prosta samo še dva sedeža: Haasov in Williamsov.