Kitajec in šest šprinterskih dirk

Ob potrditvi, da Kitajec Guanju Džov tudi v sezoni 2023 ostaja dirkač ekipe Alfa Romeo, pred VN Singapurja prihaja še vest s sedeža Fie. Za naslednjo sezono formule 1 so sprejeli odločitev o šestih šprinterskih dirkah. Letos so tri take, ki v soboto odločijo štartni vrstni red na nedeljski dirki.

Vodstvo formule 1 se je odločilo, da bo v sezoni 2023 število sobotnih šprinterskih dirk povečalo na šest. S tem se bo podvojilo število teh dirk v primerjavi z zadnjima sezonama. Katera dirkališča bodo gostila stokilometrske šprinterske dirke, še ni določeno.

Šprinterska dirka v soboto nadomesti kvalifikacije, ki so zaradi tega že v petek, in oblikuje štartni seznam za nedeljsko veliko nagrado. S tem želi formula 1 gledalcem ponuditi več dogajanja med dirkaškim koncem tedna, saj v takšni izvedbi odpade en prosti trening.

Lani je bil šprint tudi v Braziliji. Foto: Guliver Image V lanski sezoni so šprinterske dirke gostili v britanskem Silverstonu, italijanski Monzi in dirkališču Interlagos v Braziliji. Interlagos bo tudi v letošnji sezoni še priča šprinterski dirki, medtem ko sta dve že bili v italijanski Imoli in avstrijskem Spielbergu. V tej sezoni so povečali tudi točke, ki jih prejmejo najboljši dirkači na šprinterski dirki. Zmagovalec jih dobi osem, drugouvrščeni sedem in tako naprej do osmega mesta, ki je še vredno eno točko.

"Sprinterske dirke zagotavljajo vznemirljivo dinamiko dirkaškega konca tedna in so se v zadnjih dveh sezonah izkazale za priljubljene," je dejal predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem.

Džov podaljšal z Alfo Romeo

Guanju Džov je v Silverstonu doživel to grozljivo nesrečo, a z njim ni bilo hujšega. Foto: Reuters Torek v svetu formule 1 prinaša še vest iz ekipe Alfa Romeo. V sezoni 2023, ko bodo še zadnjič nastopali pod tem imenom, saj nato Alfa Romeo kot glavni pokrovitelj zapušča ekipo, nekoč imenovano Sauber, bo ob Valtterju Bottasu zanje še naprej dirkal Guanju Džov. Kitajec je po 16 dirkah 17. v skupnem seštevku. Točke je osvojil trikrat, najboljši je bil osmi.

Tako so za sezono 202 prosti samo še trije sedeži. Glavni kandidat za Alpinov sedež je Pierre Gasly, ki ima sicer pogodbo z Alpha Taurijem. Prosta sedeža pa imata še Haas in Williams. Mick Schumacher očitno s Haasom ne bo podaljšal, favorit za Williamsov sedež pa je Nyck de Vries, ki je v Monzi kot zamenjava za Alexa Albona osvojil osmo mesto.

Trenutno potrjena dirkaška zasedba za sezono 2023:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz ml.

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Esteban Ocon

Alfa Romeo: Valtteri Bottas, Guanju Džov

Alpha Tauri: Pierre Gasly in Juki Cunoda

Haas: Kevin Magnussen

Williams: Alex Albon