Še šest dirk, na kateri ima Mercedes priložnost, da vendarle zmaga?

Po minulih dveh nedeljah brez dirke formule 1 (zaradi odpovedi VN Rusije) je karavana kraljice avtomotošporta zdaj na poti v Singapur, kjer se začenja še zadnja slaba tretjina letošnjega prvenstva. Osemkratni zaporedni konstruktorski prvak Mercedes ima samo še šest priložnosti, da si letos vendarle pridirka zmago. Od sezone 2012 naprej so imeli v vsaki namreč vsaj eno zmago. Še več: v obdobju turbomotorjev od 2014 do 2021 so v povprečju vsako sezono dobili po 14 dirk. Lewisu Hamiltonu se obenem v njegovi karieri, ki jo je sicer začel pri McLarnu, še ni zgodilo, da ne bi dosegel vsaj ene zmage v sezoni. To si želi tudi letos, si pa s tem ne beli glave.

Zdaj je na to temo spregovoril še drugi voznik ekipe George Russell. Letos je sicer njihov prvi, saj ima po 16 dirkah 203 točke oziroma 35 točk več od sedemkratnega prvaka Hamiltona. Na VN Nizozemske je bil mladi Britanec drugi, sicer pa je vse dirke z izjemo domače v Silverstonu, kjer je odstopil, končal med prvimi petimi.

Russell: Mogoče v Austinu ...

Na dveh letošnjih dirkah sta bila na stopničkah oba Mercedesova dirkača. Foto: Reuters Na kateri od preostalih šestih dirk sezone − Singapur, Suzuka, Austin, Ciudad de Mexico, Sao Paulo in Abu Dabi − ima Mercedes največ možnosti, da vendarle zmaga, so ga vprašali. "Nisem prepričan. Nobena proga posebej ne izstopa. Singapur bi bil lahko zanimiv, čeprav ima Mercedes že tradicionalno na uličnih progah težave. Tudi letos se na uličnih dirkališčih nismo najbolje kosali z najboljšimi," je odgovoril Russell. "Če res moram napovedati, bi rekel mogoče v Austinu. Mislim, da je Austin dirkališče, ki nam najbolj ustreza. Ampak res pa ne vem."

"Ekipa je naredila ogromen napredek"

George Russell je bil letos šestkrat tretji in enkrat drugi. Foto: Reuters A četudi ne zmagajo, ne bodo tako veliki poraženci sezone. Do VN Azerbajdžana (osem dirk) so imeli res nekonkurenčen dirkalnik, ogromno težav s t. i. delfinjenjem (poskakovanjem na dolgih ravninah). A so nato dirkalnik tako zelo izboljšali, da se zdaj redno uvrščajo na stopničke. Na zadnjih osmih dirkah so bili z vsaj enim dirkalnikom sedemkrat med prvimi tremi, v Franciji in na Madžarskem pa celo z obema. "Ekipa je naredila ogromen napredek. Zdaj veliko bolje razumemo svoj dirkalnik. Upam, da nam ga uspe še izboljšati, da bo še nekoliko hitrejši," je še dejal Russell, ki v Singapurju še ni videl cilja. Leta 2019 je z Williamsom odstopil, minuli dve leti pa dirke v tej mali državi v jugovzhodni Aziji zaradi pandemije covid-19 ni bilo.