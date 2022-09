Rekorda brez primere, ki ju lovita Verstappen in Hamilton

Do konca letošnjega prvenstva formule 1 je poleg VN Italije, ki v Monzi poteka ta konec tedna, še šest dirk. To je dovolj priložnosti, da Max Verstappen in Lewis Hamilton presežeta rekorda, ki sta res nekaj izjemnega.

Max Verstappen (Red Bull) je na dozdajšnjih 15 dirkah letošnje sezone zmagal kar desetkrat. Tudi v Belgiji, ko je zmagal s 14. štartnega mesta. Ima izvrsten dirkalnik, pa še Ferrari dela napake. Tako ima na zadnjih sedmih dirkah priložnost, da doseže rekordno število zmag v eni sezoni. Tega imata s po 13 zmagami Michael Schumacher (2004 s Ferrarijem) in Sebastian Vettel (2013 z Red Bullom).

Največ zmag v eni sezoni:



13 - Michael Schumacher (2004), Sebastian Vettel (2013)

11 - Michael Schumacher (2002), Sebastian Vettel (2011), 2014), Lewis Hamilton (2018, 2019, 2020)

10 - Lewis Hamilton (2015, 2016), Max Verstappen (2021, 2022*)



*aktualna sezona

Deseto zmago v sezoni in svojo 30. v formuli 1 je pred tednom dni osvojil v Zandvoortu. Foto: Guliver Image Na VN Italije, kjer Verstappen še ni zmagal, mu sicer ne bo tako lahko. Zamenjali so mu motor. Dobil bo pet kazenskih mest pribitka na svoj kvalifikacijski rezultat. Čeprav je Monza hitro dirkališče, pa za prebijanje iz ozadja vseeno ni tako idealno kot Spa. Pa še Ferrari je bil na petkovih treningih zelo hiter. "Videti so odlični. A me ne skrbi. Moramo pa nekaj stvari še popraviti. A če gledamo ritem za dirko, mislim, da nam kaže kar dobro. In to je najpomembneje," je po prostih treningih povedal Nizozemec. Ima prav. Red Bull že pred tednom dni v Zandvoortu na treningih ni bil najhitrejši, nato pa je Verstappen dosegel četrto zaporedno zmago.

Pred letom dni sta Verstappen in Hamilton, ko sta se borila za naslov, v Monzi odstopila. Foto: Reuters

"Na rekord se ne osredotočam, seveda pa bi rad zmagal"

Lewis Hamilton je edini voznik v zgodovini, ki je zmagal v vsaki od sezon v formuli 1. Mu bo letos prvič spodletelo? Foto: Reuters Težje delo, da še izboljša prav poseben rekord, čaka Lewisa Hamiltona (Mercedes). Delita si ga s Schumacherjem – 15 zaporednih sezon z vsaj eno zmago. Pri tem za Britanca to pomeni, da je zmagal v prav vsaki svoji sezoni v formuli 1 (kot edini). Letos prvič nima dirkalnika, s katerim bi se lahko kosal za zmage. Še najbližje je bil pred tednom dni na Nizozemskem, ko je vodil, a ob koncu ob varnostnih avtomobilih taktika Mercedesa ni bila najboljša. "Na rekord se ne osredotočam, seveda pa bi rad zmagal. Ampak rekord mi pa res ni pomemben, saj me na splošno rekordi ne zanimajo." Hamilton je s 103 zmagami, 103 prvimi štartnimi položaji in sedmimi naslovi prvaka rekorder v najpomembnejšim statističnih kategorijah formule 1.

Največ zaporednih sezon z vsaj eno zmago:



15 - Michael Schumacher (1992 - 2006), Lewis Hamilton (2007 - 2021*)

10 - Alain Prost (1981 - 1990)

9 - Ayrton Senna (1985 - 1993)



*še aktiven niz

Nazadnje je zmagal na predzadnji dirki lanske sezone – v Savdski Arabiji. Foto: Reuters Srebrna puščica je boljša kot na začetku leta, tako da z nekaj sreče (težave za Ferrari in Red Bull) Hamiltonu morda le uspe. "Odkrito, to mi ni posebej pomembno. Sem pa hvaležen, da sem imel od leta 2007 vedno možnost za zmago. Verjamem, da jo imam tudi letos. Imamo še sedem dirk. To je še vedno naš veliki cilj, da se vrnemo na vrh in borimo za zmago." V Monzi tudi zanj ne bo lahko, saj so tudi njemu menjali pogonski sklop in tako ne bo štartal iz ene od prvih vrst. Obenem je po petkovih treningih dejal, da se dirkalnik ne zdi posebej hiter. Res se Mercedes iz dirke v dirko drugače obnaša. "Sploh ne vem, kje bi lahko imeli priložnost za zmago. Nimam pojma, kje bo naš dirkalnik odličen. Bili smo presenečeni, ko je bil prejšnji konec tedna toliko boljši kot na eni dirki prej."