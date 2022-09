Mešani občutki, a vseeno je v Monzo Avstralec prišel z velikim nasmeškom. Foto: Reuters V formuli 1 dirka od leta 2011. Ima osem zmag. Ko je še dirkal pri Red Bullu, je dvakrat prvenstvo končal na tretjem mestu. Nazadnje je zmagal prav pred letom dni v Monzi, kjer bo ta konec tedna 16. dirka letošnje sezone. A Daniel Ricciardo pred zadnjo evropsko dirko letos še naprej nima sedeža za naslednje leto. McLaren je namreč po nizu slabih rezultatov obupal nad njim in predčasno prekinil pogodbo. Na 15 dirkah sezone je le štirikrat osvojil točke in trenutno zaseda skromno 13. mesto v seštevku dirkačev.

Ker ve, da ga bo McLaren po sezoni zamenjal z mlajšim rojakom Oscarjem Piastrijem, je na prizorišče svoje zadnje zmage prišel z mešanimi občutki. "To bodo veseli žalostni občutki. Lani je bila Monza tako velik trenutek v moji karieri, letos pa sem v povsem drugačnem položaju," je na novinarski konferenci pred VN Italije razlagal Ricciardo, ki je minuli konec tedna na VN Nizozemske končal na skromnem 17. mestu. "Rad bi rekel, da se bomo borili za stopničke, a mislim, da vemo, kakšna je resnica in kje trenutno smo." McLaren je peti v konstruktorskem seštevku. "V Monzo sem prišel poln energije, saj vem, da lahko pokažem več. Nočem se posloviti od ekipe s 17. mesti. Boril se bom do konca."

Lewis Hamilton je na četrtkovi novinarski konferenci podprl Daniela Ricciarda, češ da si zasluži redni sedež v naslednji sezoni. Foto: Guliver Image Triintridesetletnik še naprej ne ve, kaj bo počel naslednje leto. V formuli 1 je prostih samo še pet sedežev: v Alpinu, v katerega pa se skoraj zagotovo ne bo vrnil, in v štirih ekipah iz začelja. Sam je pred dnevi tako dejal, da je pripravljen za eno leto privoliti v vlogo rezervnega (tretjega) voznika Mercedesa, Red Bulla ali Ferrarija. Tem besedam se je čudi sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes), ki je na novinarski konferenci sedel ob njem. "Preveč je talentiran, da bi bil tretji voznik. Zaslužil si je, da dirka z nami. Če bo postal del naše ekipe, bo sicer v redu. Ampak vloga tretjega dirkača res ni najboljša zanj. Če bi bil jaz njegov agent, bi dirkal!"

Po teh Lewisovih besedah je Daniel nadaljeval, da nad dirkanjem v formuli 1 zagotovo še ni obupal. "Ne vem, kakšno bo moje naslednje leto. A kot pravi Lewis, rad bi bil na štartni vrsti. Želim si dirkati. Čeprav so to težki trenutki moje kariere, pa mi niso vzeli ljubezni do športa. Še vedno si želim biti zraven in tekmovati." Letos ima sicer še sedem priložnosti, da šefom McLarna dokaže, da so se z njegovo menjavo prenaglili.