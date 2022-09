Na domači dirki Ferrari ne bo rdeč, temveč rumen?!

Max Verstappen v Monzo prihaja po 11. zmago v sezoni. Na VN Italije še ni zmagal. Foto: Reuters Šestnajsta dirka sezone formule 1 je zadnja dirka na stari celini. VN Italije v Monzi je ena od klasik kraljice avtomotošporta. Tu so na nekoč ovalnem dirkališču dirkali že pred sto leti. Klasično dirkališče je postala po drugi svetovni vojni. Tudi s šikanami - prve so dodali leta 1972 - še danes ostaja ena najhitrejših stez na svetu. Monza je tudi dom Ferrarija in njegovih navijačev - tifosov. Ponos Italije ima tu največ zmag med vsemi ekipami - 21. A le šest v zadnjih 20 letih. Tribune vseeno ostajajo odete v rdeče, po karirasti zastavi pa množica preplavi štartno-ciljno ravnino, četudi na zmagovalnem odru ni dirkača poskočnega konjiča.

Spored VN Italije:



Petek

14.00: 1. trening

17.00: 2. trening



Sobota

13.00: 3. trening

16.00: kvalifikacije



Nedelja

15.00: dirka

Ta konec tedna pa vendarle ne bo vse rdeče. Ferrari bo namreč na prav poseben način proslavil svojo 75-letnico. Charles Leclerc in Carlos Sainz bosta nosila rumena kombinezona. Imela bosta tudi rumeni čeladi. Bo rumen tudi dirkalnik, smo se vprašali, ko smo najprej njiju videli povsem v rumenih barvah. Ne, dirkalnik vendarle ostaja pretežno rdeče barve. Nekaj rumene bo na prednjem in zadnjem krilcu, na pokrovu motorja. Rumeni bosta tudi številki dirkačev. In zakaj ravno rumena? Ker je rumena barva barva mesta Modena, ki je rojstni kraj Enza Ferrarija.

Ferrari je v Monzi nazadnje zmagal leta 2019. To je bila druga Leclercova zmaga v formuli 1. Ena od le treh Ferrarijevih zmag v tisti sezoni. Še bolj presenetljivo sta se končali zadnji dve dirki v Monzi: lani je zmagal Daniel Ricciardo (McLaren), predlani pa sploh prvič Pierre Gasly (Alpha Tauri). Tudi Sebastian Vettel je tu pred leti dosegel svojo prvo zmago (s takratnim Torom Rossom).

Zadnjih 5 zmagovalcev VN Italije:



2021 - Daniel Ricciardo (McLaren)

2020 - Pierre Gasly (Alpha Tauri)

2019 - Charles Leclerc (Ferrari)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

"Biti Ferrarijev dirkač v Monzi je najboljši občutek"

Tifosi v Monzi Foto: Guliver Image Letos domačo zmago ekipa iz Maranella potrebuje še toliko bolj. Imajo konkurenčen dirkalnik, a so naredili že toliko stvari narobe, da ima Leclerc v skupnem seštevku že 109 točk zaostanka za vodilnim Maxom Verstappnom (Red Bull). Sainz ima še 26 točk manj. "Formulo 1 sem gledal že kot otrok. Gledal sem Ferrari in gledal sem Monzo. Rekel sem si: biti Ferrarijev dirkač v Monzi je najboljši občutek na svetu," razlaga Sainz. "Letos imamo to srečo, da imamo konkurenčen dirkač in imeli ga bomo tudi v Monzi. Nekaj posebnega bo."

Skupni seštevek pred VN Italije (15/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 310 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 201

3. Sergio Perez (Red Bull) 201

4. George Russell (Mercedes) 188

5. Carlos Sainz (Ferrari) 175

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 158



1. Red Bull 511 točk

2. Ferrari 376

3. Mercedes 346

Leclerc se dirke boji. Foto: Reuters A Ferrariju ne bo lahko. Podobno kot v belgijskem Spaju bi lahko imel Red Bull zaradi dolgih ravnin izrazito prednost. "Menim, da bo težak konec tedna, vsaj na papirju bo težak. Pričakujemo, da bo Red Bull močnejši. Značilnosti steze ne ustrezajo našemu dirkalniku," je na četrtkovi novinarski konferenci razlagal Leclerc, ki je letos dobil tri dirke. Verstappen jih je medtem že deset (na 15 dirkah). "A letos je bilo že nekaj dobrih in slabih presenečenj, tako da upajmo, da bo tokrat dobro presenečenje in bomo boljši, kot si mislimo."

Lewis Hamilton bo zaradi menjave motorja v Mercedesovem dirkalniku nedeljsko dirko začel iz začelja. Uporabljal bo namreč četrti motor v sezoni, dovoljeni so trije.