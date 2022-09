Oranžna vojska nori, Verstappen spet slavi, Hamilton pa besni

Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec velike nagrade Nizozemske v Zandvoortu. S tem je svetovni prvak slavil jubilejno 30. zmago v karieri. Na stopničkah sta mu družbo delala Britanec George Russell (Mercedes) in Monačan Charles Leclerc (Ferrari).

Letos prepričljivi Verstappen tako le na petih dirkah ni slavil, zato ne čudi njegova prednost kar 109 točk v skupnem seštevku. Nizozemec, ki je na poti, da ubrani naslov prvaka, je sedem dirk pred koncem zbral 310 točk, drugi Leclerc (Ferrari) in tretji Mehičan Sergio Perez (Red Bull) pa sta zbrala 201. točko, a ima Monačan tri, Mehičan pa eno zmago.

VN Nizozemske, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Carlos Sainz (Ferrari)*

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

12. Alex Albon (Williams)

13. Mick Schumacher (Haas)

14. Sebastian Vettel (Aston Martin)

15. Kevin Magnussen (Haas)

17. Daniel Ricciardo (McLaren)

18. Nicholas Latifi (Williams)

Odstop: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Juki Cunoda (Alpha Tauri)

* 5 sekund kazenskega pribitka zaradi nevarnega spuščanja iz boksov

Foto: Guliver Image Verstappen je na 15. dirki dobro izkoristil najboljši štartni položaj, zadržal za sabo Leclerca, v zadnjem delu dirke pa ga je ogrožal Hamilton, ki je bil tako kot Russel na taktiki samo enega postanka. A sta dva varnostna avtomobila v zadnjem delu dirke, ko sta na stezi parkirala Juki Cunoda (Alpha Tauri) in Valtteri Bottas (Alfa Romeo), na glavo postavila taktike vseh ekip.

Deseta zmaga sezone. Foto: Guliver Image Vsi so zapeljali še na en dodaten postanek, nekateri celo na dva. Hamilton, ki je vodil, z drugim dodatnim ni tvegal (oziroma se je tako odločila njegova ekipa), a to je bila napaka, saj bo bili v zadnjih krogih tako na novejših gumah tekmeci za njim hitrejši. Preklinjal je, ko so ga prehiteli Verstappen, Russell in Leclerc. Morda bi ga tudi še Carlos Sainz (Ferrari), a je ta tako ali tako dobil pet sekund kazni, ker so ga nevarno izpustili iz boksov. Drugi voznik Ferrarija je bil tako osmi.

Skupni seštevek (15/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 310 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 201

3. Sergio Perez (Red Bull) 201

4. George Russell (Mercedes) 188

5. Carlos Sainz (Ferrari) 175

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 158



1. Red Bull 511 točk

2. Ferrari 376

3. Mercedes 346

4. Alpine 125

5. McLaren 101

"To ni bila enostavna zmaga. Celotno dirko smo morali pritiskati na polno, vselej pa smo morali sklepati tudi pametne odločitve, tako ob obeh varnostnih avtomobilih ter kaj storiti s strategijo. To ni vedno najlažje početje. A na koncu se je izšlo. Tudi z mehkejšo različico gum smo imeli dober ritem," je po dirki dejal Verstappen.

Foto: Guliver Image "Pred varnostnim avtomobilom sem mislil, da bomo lahko zdržali do konca v vodstvu, četudi smo bili počasnejši s tršo različico gum, potem pa smo morali spremeniti strategijo. Imel sem dober leteči start z boljšo končno hitrostjo, nato pa smo imeli do konca nadzor nad dirko," je še dodal vodilni v skupnem seštevku

Naslednja dirka sezone bo VN Italije v Monzi. Na sporedu bo prihodnji teden.

Kako se je razpletala VN Nizozemske:



Max Verstappen je zmagal tudi drugo leto zapored pred več kot 100.000 svojimi navijači. Njegova 10. zmaga v sezoni in nov korak do drugega naslova prvaka. Prednost pred Leclercom je povečal še za 11 točk.



Zadnji krog.



Še 3 krogi: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Leclerc, 4. Hamilton, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Alonso, 8. Norris, 9. Ocon, 10. Stroll.



Še 4 krogi: Pet sekund kazenskega pribitka zaradi nevarnega spuščanja iz boksov, ki bo tako po cilju izgubil nekaj mest.



Še 6 krogov: Mimo Hamiltona še Leclerc. Max, George in Charles je zdaj prva trojica.



Še 8 krogov: Še Russell mimo Hamiltona, ki preklinja, ker ni na pravih gumah.



Še 9 krogov: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Alonso, 8. Norris, 9. Ocon, 10. Stroll.



Še 11 krogov: Verstappen je takoj, že pred prvim zavojem, prehitel Hamiltona.



Še 12 krogov: Varnostni avto se bo umaknil. Vsi en za drugim, Hamilton bo težko zadržal za sabo Verstappna, Russlla, Leclerca z novejšim kompletom pnevmatik,.



Še 13 krogov: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Norris, 9. Ocon, 10. Stroll.



Še 14 krogov: Za varnostnim avtomobilom zdaj vsi kar skozi bokse, ker na ciljni ravnini umikajo Bottasov dirkalnik. Gume je zamenjal tudi Russell.



Še 16 krogov: Varnostni avto, da bodo lahko pospravili Bottasov dirkalnik. Verstappen gre na še en postanek, na najhitrejše rdeče pnevmatike. Tudi Leclerc in Perez na tretji postanek. Mercedesa sta ostala na stezi.



Še 17 krogov: Bottas je parkiral pred prvim zavojem. Sainz pa kmalu zatem pod rumenimi zastavami prehitel Ocona za šesto mesto. Moral ga bo spustiti nazaj predse.



Še 20 krogov: Verstappen z najhitrejšim krogom na dirki. Ima 12 sekund prednosti pred Hamiltonom, ki pa ima zdaj srednjetrde gume, max pa najtrše.



50. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Perez, 6. Ocon, 7. Sainz, 8. Norris, 9. Alonso, 10. Stroll.



48. krog: Virtualni varnostni avto, ker je Cunoda ustavil s pokvarjenim dirkalnikom na nevernem mestu. Tako gre lahko mirno 23 krogov do konca dirke na drugi ostanek Verstappen. Na drugi postanek pa zdaj vendarle tudi Mercedes, saj zaradi varnostnega avtomobila niso imeli česa izgubiti.



47. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Perez, 6. Norris, 7. Alonso, 8. Ocon, 9. Sainz, 10. Stroll.



46. krog: Po Sainzu na drugi ostanek še Leclerc. Zdaj brez napak mehanikov.



41. krog: Perez je prvi od boljših zapeljal na drugi postanek.



39. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Perez, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Alonso, 10. Ocon.



37. krog: Krog pozneje se bitka nadaljuje. Super dirkanje! Hamiltonu je le uspelo. Vmes je bil v napoto še Vettel, ki zaostaja za krog.



36. krog: Hamilton za tretje mesto napada Pereza. Skoraj sta trčila v prvem zavoju. Britanec se je komaj rešil, za zdaj ostaja četrti.



32. krog: Russell kot zadnji v bokse. Verstappen vodi pred Leclercom in Perezom. Mercedesa sta po postanku pred Sainzom.



30. krog: Hamilton na menjavo gum. Na bele, najtrše. Očitno njegov edini postanek. Do cilja je še 42 krogov.



28. krog: Verstappen je prehitel Russlla za drugo mesto. Mercedesu gume popuščajo. Je tri sekunde za Hamiltonom.



27. krog: Hamilton je tri sekunde pred Russllom in 5 pred Verstappnom. Četrtega Leclerca že obveščajo, da je Mercedes očitno na taktiki enega postanka.



26. krog: 1. Hamilton*, 2. Russell*, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Alonso, 10. Ocon (*brez postanka).



25. krog: Mercedesa vztrajata v vodstvu. Morda taktika samo enega postanka?



22. krog: 1. Hamilton*, 2. Russell*, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Albon*, 8. Norris, 9. Stroll, 10. Alonso. (*brez postanka)



19. krog: Na menjavo gum Verstappen. Sekundo počasneje kot pri Leclercu. Mercedesa s rednjo trdoto pnevmatik še vztrajata na stezi.



18. krog: Leclerc, ki je imel že pet sekund zaostanka, na postanek. Gume so bile že slabe, je sporočal. Postanek brez težav.



15. krog: Začenjajo se postanki najboljših. Prva v bokse Sainz in Perez. Dolg postanek Ferrarija, Mehičan pa je ob izvozu povozil Ferrarijevo "pištolo" za privijanje gum.



14. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Russell, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Schumacher.



11. krog: Verstappen je slabi dve sekundi pred Leclercom, ki je sicer odpeljal najhitrejši krog. Za zdaj mirno nadaljevanje dirke.



7. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Russell, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Schumacher.



4. krog: Russell je za šesto mesto prehitel Norrisa. Čeprav je na trših gumah, Hamilton lahko sledi tretjemu Sainzu.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Norris, 7. Russell, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Schumacher.



Štart: Verstappen je agresivno pred prvim zavojem zaprl Leclerca. Hamilton je v prvem zavoju napadel Sainza, malo je zaplesal, a se rešil pred odstopom.



Krog za ogrevanje.



Še 10 minut do štarta: Polne tribune dirkališča Zandvoort so odete v oranžne nizozemske barve. Več kot 100.000 ljudi je za Maxa Verstappna. Samo da ne bodo na progo metali bakle, zaradi katerih so morali v soboto dogajanje že nekajkrat prekiniti. Ob Verstappnu je v prvi vrsti 15. dirke sezone še Charles Leclerc.