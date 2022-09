Opravičilo, ker ga je ozmerjal z idiotom

"Poglejte, kdo se je oglasil," so ob fotografiji objetih in nasmejanih Lewisa Hamiltona in Fernanda Alonsa na družabnih omrežjih zapisali pri ekipi formule 1 Mercedes. V nedeljo je namreč med dirkačema Mercedesa in Alpina na VN Belgije prišlo do trčenja v prvem krogu. Španec, ki je dirko sicer lahko nadaljeval in jo končal na petem mestu, je v žaru borbe po radijski zvezi izrekel nekaj krepkih besed na račun Britanca. Ozmerjal ga je z idiotom in rekel, da zna zmagati samo, ko štarta kot prvi. Sedemkratni svetovni prvak se je po dirki za nesrečo opravičil in krivdo prevzel nase. Zdaj se je v Zandvoortu za izrečene besede opravičil še dvakratni prvak. Od Hamiltona pa je prejel podpisano Mercedesovo kapico.

Look who stopped by. 😉 pic.twitter.com/dqpvmrBjfh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 1, 2022

Lewis Hamilton (Mercedes) je po petih zaporednih uvrstitvah na stopničke na VN Belgije ostal brez uvrstitve. Ko ga je ob nesreči dvignilo v zrak in treščilo nazaj na asfalt, je občutil silo kar 45 G. Zanimivo: to je bil njegov šele tretji odstop v zadnjih sedmih sezonah (lani je odstopil v Monzi in leta 2018 v Avstriji)!

Foto: Guliver Image Zamere med dvema izmed najboljših dirkačev zadnjih dveh desetletij torej ni. "Kot prvo, Lewis je šampion. Je legenda našega časa," je Alonso odgovoril na novinarsko vprašanje, ali obžaluje svoje besede. "Ko nekaj rečeš čez britanskega dirkača, je takoj vroče v medijih. O meni, Perezu, Sainzu govorijo marsikaj. Če rečeš kaj o latino dirkačih, se vse obrne bolj na šalo. Ko pa rečeš kaj proti drugim dirkačem, je pa vse veliko bolj resno. Ampak kakorkoli že: opravičujem se. Nisem razmišljal, kaj sem rekel. Mislim, da ni potrebe po iskanju krivca. Pogledal sem si posnetke. Bilo je trčenje v prvem krogu, ko smo vsi tesno skupaj."

Nazaj je vzel tudi besede, da zna Hamilton zmagati samo s prvega štartnega mesta. "Ne, ne, tega ne verjamem. Mislim, saj ne gre za to, ali verjamem ali ne, dejstva potrjujejo, da ni tako. To je pač nekaj, kar sem izrekel, ko sem imel vročo glavo. Nič, kar sem rekel, ni res. Dejstva so ravno nasprotna. Zelo ga spoštujem." Lani je denimo britanski dirkač v Mehiki zmagal z 10. štartnega položaja.

V prihodnje bo v kokpitu raje tiho, še pravi Španec. Radijska sporočila med dirkači in ekipo se pač predvajajo v televizijskem prenosu, še posebej taka, ki so sočna, kot je bilo to.