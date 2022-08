Sereno Williams, eno najuspešnejših igralk tenisa vseh časov, so ob robu OP ZDA, kjer igra svoj morda zadnji turnir v karieri, v pogovoru za Time vprašali, kdo je po njenem mnenju največji športnik vseh časov (GOAT, kot rečejo Američani). Naj jih našteje nekaj. Vprašanje jo je kar nekoliko presenetilo. "O, moj bog," je sprva dejala zmagovalka 23 grand slamov, nato pa najprej izstrelila ime športnika, ki ni ne tenisač ne njen rojak Američan. "Mislim, Lewis Hamilton. Jasno. Zame je ne le največji, ampak naredi toliko več. Izjemen človek je." Torej najuspešnejši dirkač formule 1 vseh časov Lewis Hamilton, ki ima sedem naslovov svetovnega prvaka in 103 zmage. Obenem pa se še zavzema za pravice temnopoltih.

