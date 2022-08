Zaradi neudobja se je šla preobleč, Williamsova pa v bleščicah #video

YAS OUTFIT 🖤✨ SPARKLE AND SHINE, Serena (@serenawilliams), sparkle and shine 💪🏽🎾 https://t.co/8C2BLtQSPA — Sierra Fox (@thesierrafox) August 30, 2022

Pri največjih turnirjih že dolgo ne gre več samo za tenis, ampak še za marsikaj drugega. Za ženski del je zelo pomembno, v kakšni opravi pridejo igralke na igrišče. V tem pogledu je v zadnjih letih najbolj izstopala Serena Williams, ki je tudi na letošnjem OP ZDA osupnila z opravo.

Serena Williams, 23-kratna zmagovalka OP ZDA, je pred kratkim sporočila, da se poslavlja od profesionalnega tenisa, zato so se pri znamki Nike še toliko bolj potrudili, da je Američanka opozorila s svojo črno opravo in ročno vdelanimi bleščicami. Bleščice ima tudi na športni obutvi. Obleka, ki bolj spominja na opravo za umetnostno drsanje, ima tudi svoj pomen.

Krilo ima šest plasti, vsaka plast predstavlja njeno zmago na OP ZDA. "Imela sem šest plasti, ki so predstavljale šest zmag, vendar sem se odločila za štiri plasti, ker bi bilo krilo sicer pretežko," je po dvoboju povedala Serena. Njene bleščice na obleki predstavljajo jasno nebo nad New Yorkom. V podobnem slogu smo lahko na tribunah videli tudi njeno hčerko Alexis Olympio Ohanian, ki je stiskala pesti za svojo mamo. Serena je v prvem krogu igrala proti Danki Kovinić iz Črne gore, ki jo je brez težav premagala (6:3, 6:3).

Bianca Andreescu: Nisem jaz kriva. Nike je kriv

"No es mi culpa. Es culpa de Nike. Este vestido es malísimo."



Bianca Andreescu.pic.twitter.com/LPouFai94t — Set Tenis (@settenisok) August 29, 2022

Sodnico vprašala, ali lahko zapusti igrišče

Če smo pri Sereni Williams gledali blišč, smo pri Kanadčanki Bianci Andreescu spremljali "bedo". Zmagovalka OP ZDA iz leta 2019 je bila pravo nasprotje Serene Williams, saj se je v svoji opravi počutila precej neudobno. Tako zelo, da je sodnico vprašala, ali lahko zapusti igrišče in se gre preobleč.

"To ne more šteti za enega od mojih zahtevanih premorov, saj nisem jaz kriva. Kriv je Nike. Obleka je zares slaba," je dejala. Ko je dobila dovoljenje, je še pripomnila: "V redu, moram iti, ker to je res slabo."

Pokesala se je za svoje besede

Šele 22-letna teniška igralka se je po dvoboju pokesala za svoje besede, saj se je zavedala, da je kritizirala eno največjih športnih znamk na svetu, ki jo tudi sponzorira.

"S tem, kar sem rekla sodnici, nisem hotela biti nespoštljiva. Želela sem jo le prepričati, da mi ne bi vzela odmora za na stranišče, ker vem, da imamo samo dva na voljo. Bila je zelo prijazna in mi dovolila oditi. Zagotovo bi lahko izbrala druge besede, zato se opravičujem vsem, do katerih sem bila nespoštljiva. Rada imam Nike in upam, da bom lahko z njimi do konca," je na tiskovni konferenci povedala trenutno 48. igralka sveta.

Bianca je sicer v prvem krogu zmagala, potem ko je po treh nizih premagala Francozinjo Harmony Tan. Dvoboj se je končal z izidom 6:0, 3:6 in 6:1.