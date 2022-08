Zidanšek garala skoraj tri ure, a izpadla proti povabljenki

Tamara Zidanšek je izpadla že v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA, potem ko jo je s 5:7, 7:6, 6:4 premagala domačinka Elizabeth Mandlik. Dvoboj je trajal kar dve uri in 43 minut. Izpadla je tudi Romunka Simona Halep. Od tridesetletnice je bila boljša deset let mlajša Ukrajinka Daria Snigur, ki je po uri in 42 slavila s 6:2, 0:6, 6:4. Napredovala pa je finalistka OP Francije, Američanka Coco Gauff.

Američanka Elizabeth Mandlik, ki na turnirju nastopa s posebnim povabilom organizatorjev, je trenutno 144. igralka na lestvici WTA, gre pa za hčerko štirikratne zmagovalke turnirjev velike četverice, Hane Mandlikova. Slednja je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja uspešno nastopala na ženski turneji, danes pa je postala sploh prva nekdanja zmagovalka OP ZDA (1985), ki lahko svojo hčerko spremlja v glavnem delu žreba na igriščih Bille Jean King v New Yorku.

Dvoboj izrazitih nihanj v igri je bolje začela 24-letna Tamara Zidanšek. Povedla je s 4:1, nato pa je Američanka izenačila na 4:4. Niz je Zidanškovi, sicer 81. igralki sveta, pripadel po drugem brejku v 12. igri. V drugem nizu se je slovenska predstavnica dvakrat rešila po zaostanku, a nato izgubila podaljšano igro s 3:7. Dvoboj je odločil tretji niz, v katerem je bolje začela Mandlikova, ki je povedla s 4:1. Čeprav je imela svoje priložnosti in dvakrat izničila prednost brejka nasprotnice, je Zidanškova v deseti igri odločilnega niza še šestič izgubila svoj servis in končala nastope med posameznicami v New Yorku.

Za Konjičanko je bil to 16. poraz v sezoni. V prvem krogu med posameznicami nastop čaka še Kajo Juvan, ki se bo v torek pomerila proti Španki Cristini Bucsa.

Prvo presenečenje: malo znanka Ukrajinka izločila Halepovo

Med prvimi je v drugi krog napredovala tretja nosilka Maria Sakari. Grkinja je imela nekaj težav proti polfinalistki Wimbledona Tatjani Maria, na koncu pa je 33-letni Nemki zmanjkalo moči za preobrat. Sakarijeva je po slabih dveh urah slavila s 6:4, 3:6, 6:0. Napredovala je tudi zmagovalka močnega turnirja v Cincinnatiju, Francozinja Caroline Garcia. Ena skritih favoritinj za zmago je v prvem krogu s 6:2, 6:4 premagala kvalifikantko Kamilo Rahimovo iz Rusije.

Daria Snigur Foto: Reuters Največje presenečenje uvodnega dne zadnjega grand slama sezone pa je pripravila 20-letna Daria Snigur. Kijevčanka se je morala po začetku vojne v domovini preseliti v Varšavo, na igrišču Louis Armstrong pa je po obračunu požela velik aplavz. "Pravzaprav nimam besed, sem zelo vesela. Igrati s Simono Halep je res sijajna izkušnja, navijačem pa bi se rada zahvalila za vso podporo," je dejala Ukrajinka.

Na tem igrišču je pred dnevi sodelovala tudi v dobrodelnem obračunu za prizadete v ukrajinski vojni, kar je nekoliko olajšalo njen prvi dvoboj proti igralki iz prve deseterice na lestvici WTA. "Nekaj malega mi je pomagalo, a sem še vseeno zelo živčna. Dala sem vse od sebe in na srečo je bilo dovolj. Ta zmaga je za mojo družino, prijatelje in vse, ki mi stojijo ob strani," je še na robu solz dejala 20-letnica, sicer nekdanja zmagovalka Wimbledona med mladinkami (2019).

V drugi krog je zanesljivo napredovala Coco Gauff. Osemnajstletnica iz Atlante je s 6:2, 6:3 ugnala Francozinjo Leolio Jeanjean. Dvojno kravato pa je tekmici v prvem krogu zavezala Brazilka Beatriz Haddad Maia. Petnajsta nosilka je bila s 6:0, 6:0 boljša od Hrvatice Ane Konjuh. V drugem krogu bo igrala tudi nekdanja zmagovalka tega turnirja (2019) Kanadčanka Bianca Andreescu.

Serena Williams Foto: Guliverimage Serena Williams, ena najboljših igralk vseh časov, je pred kratkim sporočila, da se počasi poslavlja od profesionalnega tenisa. To bi lahko pomenilo, da bi že lahko spremljali njen zadnji dvoboj. Njena nasprotnica bo Danka Kovinić iz Črne gore. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj. 40-letno igralko so vprašali, ali je to njen zadnji turnir v karieri. Njen odgovor pa ni bil najbolj prepričljiv: "Nikoli ne reci nikoli."

New York, OP ZDA, WTA:



1. krog:

Daria Snigur (Ukr) - Simona Halep (Rom/7) 6:2, 0:6, 6:4;

Camila Giorgi (Ita) - Anna Bondar (Mad) 4:6, 6:3, 6:1;

Coco Gauff (ZDA/12) - Leolia Jeanjean (Fra) 6:2, 6:3;

Beatriz Haddad Maia (Bra/15) - Ana Konjuh (Hrv) 6:0, 6:0;

Bianca Andreescu (Kan) - Harmony Tan (Fra) 6:0, 3:6, 6:1;

Ana Kalinska (Rus) - Rebecca Peterson (Šve) 6:4, 6:3;

Caroline Garcia (Fra/17) - Kamila Rahimova (Rus) 6:2, 6:4;

Alison Riske (ZDA/29) - Eleana Yu (ZDA) 6:2, 6:4;

Camila Osorio Serrano (Kol) - Ann Li (ZDA) 1:6, 6:3, 6:1;

Maria Sakari (Grč/3) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 3:6, 6:0;

Elizabeth Mandlik (ZDA) - Tamara Zidanšek (Slo) 5:7, 7:6 (4), 6:4;

Veronika Kudermetova (Rus/18) - Donna Vekić (Hrv) 7:5, 6:3;

Maryna Zanevska (Bel) - Coco Vandeweghe (ZDA) 6:1, 7:5;

Dalma Galfi (Mad) - Nuria Parrizas-Diaz (Špa) 6:4, 6:3.