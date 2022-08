Medvedjev zanesljivo čez prvo oviro, ponoči igra Bedene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek se je v New Yorku začelo OP ZDA. Že prvi dan bo na igrišče stopil Aljaž Bedene. Lanski zmagovalec Daniil Medvedjev je brez težav napredoval v drugi krog. S 6:2, 6:4, 6:0 je ugnal Američana Stefana Kozlova.

V drugem krogu se bo branilec naslova in prvi igralec lestvice ATP Daniil Medvedjev pomeril s Francozom Arthurjem Rinderknechom, ki je s 4:6, 7:6 (4), 6:3, 6:2 ugnal rojaka Quentina Halysa. Prvi dvoboj na osrednjem igrišču Arthurja Ashaje trajal dve uri in minuto, 26-letni Moskovčan pa je dvoboj končal s petimi zaporednimi odvzemi servisa dve leti mlajšemu tekmecu.

"Najbolj zadovoljen sem z zmago. Na igrišču je bilo zelo vroče, vlažno, precej sem se potil. Vseeno je bilo v zahtevnih razmerah nekaj lepih točk, deloval sem suvereno, ključ do zmage pa je bil servis," je po dvoboju dejal številka ena moškega tenisa, ki je s pridom izkoriščal slabši začetni udarec 24-letnega tekmeca.

Andy Murray Foto: Reuters Medvedjev se je spomnil tudi časov, ko v mlajših kategorijah nikakor ni uspelo ugnati Američana. "V mlajših kategorijah ga nikakor nisem uspel premagati, nekajkrat me je na igrišču dobesedno uničil, zdaj pa sem vesel, da sem se mu vsaj malce oddolžil," je še dejal karizmatični Rus.

Prvi krog je uspešno prestal zmagovalec OP ZDA pred desetimi leti, Škot Andy Murray. V prvem krogu je bil 35-letnik s 7:5, 6:3, 6:3 boljši od Argentinca Francisca Cerundola s 7:5, 6:3, 6:3. Presenetljivo pa se je po prvem dvoboju poslovil Španec Roberto Bautista Agut. S 6:4, 6:4, 6:4 je 16. nosilca ugnal domačin Jeffrey John Wolf.

Zadnji grand slam za Bedeneta

Slovenski igralec Aljaž Bedene je že pred časom razkril, da je to zadnji OP ZDA v njegovi športni karieri. To bo njegov že osmi nastop na glavnem turnirju v New Yorku, najdlje pa se je prebil leta 2019, ko je igral v tretjem krogu.

Letos ga v uvodnem krogu čaka Argentinec Pedro Cachin, trenutno 66. igralec sveta, medtem ko je Aljaž zaradi neigranja na 347. mestu. Igralca sta do zdaj na medsebojnem dvoboju pomerila le enkrat. Leta 2015 je bil na peščeni podlagi v Casablanci boljši Ljubljančan.

New York, OP ZDA, ATP:



1. krog:

Danil Medvedjev (Rus/1) - Stefan Kozlov (ZDA) 6:2, 6:4, 6:0;

Arthur Rinderknech (Fra) - Quentin Halys (Fra) 4:6, 7:6 (4), 6:3, 6:2;

Yibing Wu (Kit) - Nikoloz Basilašvili (Gru/31) 6:3, 6:4, 6:0;

Alejandro Tabilo (Čil) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:1, 6:4, 6:7 (3), 6:1;

Jeffrey Wolf (ZDA) - Roberto Bautista Agut (Špa/16) 6:4, 6:4, 6:4;

Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Yoshihito Nishioka (Jap) 6:3, 7:5, 6:3;

Andy Murray (VBr) - Francisco Cerundolo (Arg/24) 7:5, 6:3, 6:3;

Tommy Paul (ZDA/29) - Bernabe Zapata Miralles (Špa) 4:6, 6:3, 2:6, 6:0, 7:5;

Sebastian Korda (ZDA) - Facundo Bagnis (Arg) 5:7, 7:6 (3), 7:5, 6:1.