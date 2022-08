Vožnja vzvratno tudi do 120 kilometrov na uro? Da, z avtomobili DAF iz 70. let je to mogoče. Preizkusil jih je tudi vodilni v letošnjem prvenstvu formule 1 Max Verstappen in se na domačem dirkališču Zandvoort pomeril na dirki vzvratno z Jukijem Cunodo. V zabavnem videu poglejte, kako jima je šlo in kdo je zmagal.

Še preden ta konec tedna na dirkališču Zandvoort zahrumijo dirkalniki formule 1, je na prizorišču VN Nizozemske potekala prav posebna dirka. V glavni vlogi je bil svetovni prvak in vodilni v letošnjem prvenstvu Max Verstappen (Red Bull). Postavili so mu poseben izziv: v vožnji vzvratno z avtomobilom DAF iz 70. let premagati Jukija Cunodo (Alpha Tauri). Ne prvi ne drugi o dirkanju z avtomobili, ki so jih nekoč zasmehovali, češ da so že na prvi pogled videti počasni, nista veliko slišala. Kaj šele, da bi jih kdaj prej tudi vozila. In tako je Cunoda že v prvem zavoju kvalifikacijskega kroga trčil v betonski zid.

Foto: Red Bull Content Pool Nizozemsko podjetje DAF, ki je danes sicer v lasti Američanov, je znano po izdelavi tovornjakov. Obstaja že od konca 20. let prejšnjega stoletja, so se pa konec 50. let odločili še za proizvodnjo osebnih avtomobilov. Mali družinski avto DAF 600 je luč sveta ugledal leta 1958. DAF Daffodil, ki so ga izdelovali v začetku 60. let, je veljal za bolj luksuznega. Zadnji DAF je bil DAF P900 v prvi polovici 70. let, nato so avtomobilski oddelek DAF in tovarno v Bornu prodali Volvu, ta pa pozneje Mitsubishiju. Danes v tej tovarni VDL Nedcar za BMW izdeluje avtomobile Mini.

Posebnost avtomobilov DAF je bil samodejni brezstopenjski menjalnik (CVT), ki je imel dve prestavi - za naprej in za vožnjo vzvratno. Tako so lahko ob vožnji vzvratno dosegali enake hitrosti kot ob običajni vožnji naprej. Z dirkalnima avtomobiloma DAF, ki sta ju preizkusila Verstappen in Cunoda, je tako mogoče vzvratno voziti tudi 120 kilometrov na uro. In kot je ugotovil Verstappen, začne avtomobil pri visokih hitrostih vzvratno premikati levo in desno. V 70. letih se je DAF dejansko udeleževal nekaterih avtomobilističnih dirk in relijev, da bi prišel na boljši glas. Danes pa gre predvsem na Nizozemskem za dirkanje vzvratno, ki tako voznikom kot gledalcem predstavlja veliko zabavo.

In tako je bilo tudi, ko sta se pomerila Verstappen in Cunoda. Kot se spodobi za svetovnega prvaka, je Verstappen seveda zmagal. "Zelo sva se zabavala. Mislim, da sem odpeljal kar dobro. Tako hitro vzvratno nisem vozil še nikoli. Seveda vsi tu in tam vozimo tudi vzvratno, a nikoli tako hitro. To je bila zame povsem nova izkušnja. Ta avto gre lahko 120 kilometrov na uro in prav toliko tudi vzvratno. Se bom pa raje držal dirkanja naprej," je po adrenalinskem dnevu na Zandvoortu dejal Verstappen.

Foto: Red Bull Content Pool

Ta konec tedna bo znova sedel v svoj Red Bullov dirkalnik formule 1 in na 15. dirki prvenstva 2022 poskušal zmagati še desetič. Na domači dirki je lani, ko se je formula 1 po 36 letih vrnila na Nizozemsko, zmagal. Pred zadnjimi osmimi velikimi nagradami letošnje sezone ima 93 točk prednosti pred Sergiem Perezom (Red Bull) in 98 pred Charlesom Leclercom (Ferrari). Je na dobri poti, da drugič postane svetovni prvak.