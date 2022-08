Bizaren pripetljaj, kako je Verstappen pokvaril dirko Leclercu

Charles Leclerc (Ferrari) je na VN Belgije izgubil novih 18 točk v primerjavi z Maxom Verstappnom (Red Bull). Monačanov zaostanek v skupnem seštevku za vodilnim Nizozemcem tako znaša visokih 98 točk. Do konca prvenstva je sicer še osem dirk. Verstappen je v Spaju z neverjetno lahkoto s 14. štartnega mesta zmagal, Leclerc je s 15. prišel do šestega mesta. Na dirki sta se mu zagodla dva nenavadna pripetljaja, obenem pa je bil Ferrari vse prej kot konkurenčen Red Bullu. Carlos Sainz (Ferrari) je denimo na tretjem mestu zaostal skoraj pol minute, pa je štartal s prvega mesta.

Verstappen je 14. dirko sezone dobil s 14. štartnega mesta. Foto: Reuters

Verstappen je na 14. dirki sezone dosegel že deveto zmago. Pred mesecem dni je zmagal z 10. štartnega mesta, tokrat s 14. Samo enkrat do zdaj se je zgodilo, da bi dirkač dvakrat zapored zmagal z 10. štartnega mesta ali s še slabšega. To je bil Bruce McLaren na zadnji dirki leta 1959 in prvi leta 1960. Nizozemec potrebuje samo še dve zmagi, da bi presegel svoj lanski rekord desetih zmag. Do konca je še osem dirk.

Leclerc je bil samo šesti. Foto: Reuters Šef Ferrarijeve ekipe Mattia Binotto se boji, da razlog ne tiči le v značilnostih steze v Spaju, ki je za razliko od Hungaroringa, kjer je bil pred mesecem dni Ferrari bolj konkurenčen Red Bullu, hitra in z dolgimi ravninami. "Ta konec tedna se je videla prava razlika med našim in njihovim dirkalnikom. Red Bullov dirkalnik je enostavno hitrejši. V Spaju aerodinamika in moč motorja najbolj prideta do izraza. Imamo pa mi tudi več težav z obrabo pnevmatik, in moramo raziskati, zakaj." Tako ima Red Bull tudi v konstruktorskem seštevku že visoko prednost, 118 točk.

Obupani Leclerc cinično: Čudovit dan!

Kako razočaran je bil ponovno Leclerc priča njegov zapis na Instagramu po dirki. Z obilo cinizma. Obregnil se je predvsem b oba nepričakovana zapleta. "Po prvem krogu sem bil deveti, nato pa je v zavore prišel vizir s čelade in prednje zavore so se začele pregrevati. Moral sem na postanek, da so odstranili vizir z zavor. Prebil sem se do petega mesta, a dobil pet sekund kazni, ker sem prehitro vozil v boksih. Razlog pa pregret senzor zaradi prve težave. Čudovit dan!"

Leclercu se je tako dirka podrla že kmalu po štartu, ko je moral na nenačrtovan postanek. Razlog pa torej nenavaden. Ko je Lewis Hamilton (Mercedes) v prvem krogu trčil s Fernandom Alonsom (Alpine), je vozil še naprej, z njegovega poškodovanega dirkalnika pa so pršile različne tekočine. In zato se je več dirkačem zamazala čelada oziroma vizir in prvi sloj te folije so morali odtrgati ter odvreči že v prvem krogu. In eden od teh se je nesrečno zataknil v Leclercev zavorni sistem. Ferrari je preučil posnetke in tako ugotovil, kateri čeladi je pripadala ta folija − njihovega največjega tekmeca Verstappna.

"Odstranil sem folijo, ker sem komaj videl"

"Bilo je zelo kaotično. Ogromno je bilo umazanije. Odstranil sem folijo, ker sem komaj videl," je po dirki razlagal Verstappen. Sam seveda ni mogel vplivati na to, kam bo folija odletela. "Upam, da ni bila moja," je odgovoril na vprašanje, ali se je morda prav njegova zagozdila med zavore Ferrarijevega dirkalnika.