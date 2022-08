Audi z letom 2026 vstopa v formulo 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Formula 1 zaostruje konkurenco. Po dolgotrajnih dogovarjanjih se bo seriji v letu 2026 pridružil tudi nemški proizvajalec vozil Audi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Novica je bila v zraku že dlje časa, danes pa so jo pristojni ob robu dirke za VN Belgije tudi uradno potrdili.

Na novinarski konferenci odgovorni sicer niso razkrili, s katerim moštvom bo hčerinsko podjetje Volkswagna sodelovalo, a strokovnjaki pričakujejo, da bo to švicarski Sauber, ki trenutno nastopa kot moštvo Alfa-Romeo-Team. Pri Audiju pravijo, da se bodo odločili do konca leta.

Veliko vlogo za vstop Audija, pa tudi za privabljanje novih velikih imen iz sveta avtomobilizma, ima prav vodstvo formule 1. Tam bodo proračun za ekipe z letom 2023 vnovič znižali na 135 milijonov dolarjev, s čimer podjetja lažje načrtujejo stroške na poti do uspeha.

Obenem formula 1 proizvajalce postavlja tudi pred zanimive tehnične izzive, ki iščejo prostor na trgu. Tako bodo od leta 2026 bolide lahko poganjali le še motorji, ki jih bo poganjalo trajnostno gorivo. Vsaj polovica pogona bo električnega. Temu pa so dolgo nasprotovali pri Mercedesu, Ferrariju in Renaultu, ki so dolga leta razvijali motorje, zdaj pa bodo pridobljeno prednost izgubili.

Novice o interesu Audija, pa tudi Porscheja, za formulo 1 so znane že dlje časa, krovno podjetje Volkswagen pa je že aprila prižgalo zeleno luč za ta projekt. In v kratkem naj bi se pridružil še Porsche in proizvajal motorje za ekipo Red Bulla. A znotraj krovnega podjetja projekt dveh konkurenčnih hčerinskih podjetij v istem športu nima enotne podpore.