Verstappen letel, s 14. štartnega mesta do zmage!

Max Verstappen je prehiteval enega za drugim in prišel do devete zmage v sezoni. Foto: Guliver Image

Max Verstappen je dobil klasiko formule 1 - VN Belgije v Spaju. Njegov Red Bull je bil na hitri stezi tako superioren, da je zlahka prehiteval tekmece in se do devete zmage v sezoni in 29. v karieri prebil s 14. štartnega mesta.

Po poletnem premoru se je prvenstvo formule 1 nadaljevalo z VN Belgije. Zaradi menjave delov v pogonskem sklopu sta tekmeca za prvaka Max Verstappen (Red Bull) in Charles Leclerc (Ferrari) štartala šele iz 14. in 15. mesta. V ospredju slab štart Sergia Pereza (Red Bull) in v prvi zavoj je kot prvi zapeljal Carlos Sainz (Ferrari), za njim pa Fernando Alonso (Alpine) in Lewis Hamilton (Mercedes). Za slednja dva je bilo konec upanja na visoko uvrstitev že sredi prvega kroga, ko sta trčila. Britanec je moral parkirati ob stezi, kar je njegov prvi odstop po petih zaporednih uvrstitvah na stopničke. Španec je lahko nadaljeval in osvojil peto mesto.

Medtem se je Verstappen ekspresno prebijal iz ozadja. Že po prvem krogu je bil osmi, v osmem krogu pa že na tretjem mestu. Proga v Spaju omogoča prehitevanja in tekmece je prehiteval enega za drugim. Toliko hitrejši Red Bull od tekmecev, tudi Ferrarija, letos še ni bil. V 18. krogu, ko so vsi opravili s prvim postankom, je na koncu najdaljše ravnine prehitel še Sainza in povedel. Tudi v zadnji tretjini dirke, po drugi seriji postankov, Ferrarijeva voznika nista imela niti približno enakega ritma kot Red Bullova.

Verstappen je zmagal s kar 18 sekundami prednosti pred Perezom, Sainz je na tretjem mestu zaostal 27 sekund. Leclerc je po koncu dirke zaradi prehitre vožnje skozi bokse dobil še kazenskih pet sekund pribitka in bil tako s petega mesta pomaknjen na šesto. Po 14. dirki sezone (od 22) ima Nizozemec že 98 točk prednosti pred Monačanom.

VN Belgije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Charles Leclerc (Ferrari)*

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

10. Alex Albon (Williams)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Lando Norris (McLaren)

13. Gunaju Džov (Alfa Romeo)

14. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

15. Daniel Ricciardo (McLaren)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Mick Schumacher (Haas)

18. Nicholas Latifi (Williams)

Odstop: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lewis Hamilton (Mercedes)



* 5 sekund kazni zaradi prehitre vožnje v boksih