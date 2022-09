Lani se je po 36 letih formula 1 vrnila na Nizozemsko. Ob uspehih Maxa Verstappna (Red Bull) tam doživlja pravi bum priljubljenosti. Razprodane tribune so bile v oranžnih barvah kot na tekmah nizozemske nogometne reprezentance, gorele so oranžne bakle. In Verstappen, ki je pozneje prvič postal svetovni prvak, se je navijačem za podporo oddolžil z zmago. Na dirkališču na sipinah ob Severnem morju so dirkali že konec 40 let, nazadnje pa je leta 1985 na njem zmagal Niki Lauda z McLarnom. Danes je proga drugačna, kot je bila v osemdesetih letih. Ohranili so prvih sedem zavojev, drugih sedem je novih.

Zadnjih 5 zmagovalcev VN Nizozemske:



2021 - Max Verstappen (Red Bull)

1985 - Niki Lauda (McLaren)

1984 - Alain Prost (McLaren)

1983 - Rene Arnoux (Ferrari)

1982 - Didier Pironi (Ferrari)

Lani je zmagal Verstappen. Foto: Guliver Image Sta pa ostala značilna razgiban teren z vzponi in spusti ter najbolj znan zavoj. To je prvi 180-stopinjski, imenovan Tarzan. Zadnji zavoj in tretji zavoj pa sta precej nagnjena navznoter, pod kotom 18 stopinj (nekoliko manj tudi prvi). Razlog: ker ni prostora za izletno cono in da se na precej zaviti stezi vendarle omogoči prehitevanja. Nagnjeni zavoji v slogu tistih na ovalnih dirkališčih v Ameriki namreč omogočajo različne linije in vožnjo kolo ob kolesu. Zandvoort je torej hitra, tekoča, a ozka steza, kjer ni veliko prostora za napake. Vrtiljak ob morju, kot so ga poimenovali.

Spored VN Nizozemske:



Petek

12.30: 1. trening

16.00: 2. trening



Sobota

12.00: 3. trening

15.00: kvalifikacije



Nedelja

15.00: dirka

Kraljevi red za Verstappna

"Da, to je fantastična steza. Še posebej z dirkalnikom formule 1 v kvalifikacijskem krogu. Pa še vzdušje je izvrstno. Vse bo znova v oranžni barvi. Na tribunah se dogaja prava zabava. Se že veselim," je na novinarski konferenci pred začetkom 15. dirkaškega konca tedna v sezoni dejal Verstappen, ki je bil pred tem pri nizozemski kraljevi družini. Podelili so mu poseben red za zasluge (Orde van Oranje-Nassau). Presenečen je bil še sam, saj ima šele 24 let, pa so vseeno spoznali, da je že toliko naredil za družbo in državo.

Being appointed an Officer in the Order of Orange-Nassau is an incredibly proud moment for me and came very unexpected for me so early in my career.



I want to thank my family and loved ones, but also Red Bull who have been like a second family to me. We achieved this together. pic.twitter.com/V1JI7Xdixh — Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 1, 2022

Je pa Zandvoort povsem drugačno dirkališče od Spaja, kjer je v nedeljo zmagal s 14. štartnega mesta. "Spa je res zelo ustrezal našemu dirkalniku. Tukaj bo zelo pomemben podtlak. Steza je zelo drugačna, saj ni toliko visokih hitrosti in dolgih ravnin. A če zadenemo prave nastavitve, bo naš dirkalnik tudi tu zelo hiter. Vprašanje je le, kako hitri bomo v primerjavi z drugimi."

Skupni seštevek pred VN Nizozemske (14/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 284 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 191

3. Charles Leclerc (Ferrari) 186

4. Carlos Sainz (Ferrari) 171

5. George Russell (Mercedes) 170

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 146



1. Red Bull 475 točk

2. Ferrari 357

3. Mercedes 316

Leclerc želi pokvariti nizozemsko zabavo

Charles Leclerc Foto: Reuters Medtem se pri Ferrariju hrabrijo, da se Red Bullova premoč iz Spaja ne bo ponovila. "Ni še dolgo, ko smo bili mi hitrejši v Avstriji, v Franciji pa sem jaz z 20. štartnega mesta prehitel Pereza. Mislim, da se niso tako zelo izboljšali, kot je bilo videti v Spaju. Imajo pač tako dober paket za Spa. Tam bi zmagali še desetkrat," razmišlja Carlos Sainz.

Charles Leclerc je vendarle nekoliko bolj zaskrbljen. Zaveda se, da mu bitka za prvaka polzi iz rok. Zaostaja že 98 točk. "Značilnosti steze v Spaju so jim pomagale, a to ne pojasni, zakaj tako velika razlika. Trdo smo delali zadnje dni. Imamo nekaj idej, zakaj so bili tako hitri, a to bomo videli na naslednji dirki v Monzi." Na vprašanje, ali lahko pokvari domačo zabavo Verstappnu, pa je Monačan odgovoril z nasmeškom in eno samo besedo: "Da."

Bližje Red Bullu kot v Spaju naj bi bil ta konec tedna tudi Mercedes, je povedal Lewis Hamilton. "Na prejšnji dirki ni bilo videti lepo. Izgubili smo vso samozavest, ki smo jo dobili na prejšnjih petih dirkah. Občutek je bil, kot da smo naredili dva koraka naprej in pet nazaj. A mislim, da je šlo samo za enkraten dogodek, povezan s stezo. Da, vsekakor upam, da bomo zdaj spet bližje."