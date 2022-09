Bolj verjetno bo prvak odločen štiri dirke pred koncem kot na zadnji

Do konca prvenstva formule 1 je še osem dirk. Max Verstappen je že izenačil lansko število zmag, ob prednosti 98 točk pred Charlesom Leclercom ima odprto pot do svojega drugega naslova svetovnega prvaka. Na voljo je sicer še 216 točk.

Max Verstappen Foto: Reuters "Če pogledate celoten konec tedna, je odgovor zagotovo da," je na vprašanje, ali je bila zmaga na nedeljski VN Belgije njegova najbolj prepričljiva v karieri, odgovoril Max Verstappen (Red Bull). Zaradi kazni ob menjavi motorja je sicer štartal s 14. mesta, a bil tako hiter in neustavljiv ob prehitevanjih, da je po 12 krogih dirke že vodil. Tako je na 14. veliki nagradi v letošnjem prvenstvu dosegel še deveto zmago. Skupaj jih ima zdaj v formuli 1 29 (71 uvrstitev na stopničke in 155 odpeljanih dirk). Lani, ko se je o prvaku odločalo na zadnji dirki, je v vsem letu zmagal devetkrat. Do lanskega točkovnega dosežka mu manjka še 111 točk in pol.

Ko je Charles Leclerc (Ferrari) dobil dve od uvodnih treh dirk sezone, se je zdelo, da bo tudi sezona 2022 izenačena kot sezona 2021, zdaj pa ima po tretjini prvenstva Nizozemec pred svojim glavnim izzivalcem za naslov prvaka velikih 98 točk prednost. Vmes je še Sergio Perez (Red Bull), ki zaostaja 93 točk, a vemo, kdo je številka 1 v Red Bullovi ekipi. Ob manj konkurenčnem Mercedesovem dirkalniku so možnosti za Lewisa Hamiltona zbledele že na začetku leta. Sedemkratni prvak ima 138 točk zaostanka. Šef Mercedesove ekipe Toto Wolff je premoč Verstappna, še posebej na zadnjih treh dirkah, komentiral z besedami, da bo prvak znan že ob koncu evropskega dela.

Najmanj tri dirke in Verstappen bo drugič prvak

Lani se je svojega prvega naslova prvaka veselil po zadnji dirki v Abu Dabiju. Foto: Guliver Image Kdaj torej Verstappen lahko drugič postane svetovni prvak? Na preostalih osmih dirkah je mogoče osvojiti še 216 točk (po 25 za zmago, po eno za najhitrejši krog na dirki in osem za zmago na šprinterski dirki v Braziliji). Štiri zmage in štirje odstopi bi tako Nizozemcu že prinesli tako želeno lovoriko. Ni pa mogoče, da bi prvak postal že po evropskem delu sezone, kot je dejal Wolff. Na stari celini bosta namreč samo še naslednji dirki, VN Nizozemske (4. september) in VN Italije (11. september). Če bi v Zandvoortu in Monzi Verstappen zmagal in odpeljal najhitrejši krog, Perez in Leclerc pa bi na obeh odstopila, bi imel 145 točk prednosti pred Mehičanom in 150 pred Monačanom. Na preostalih šestih dirkah bi tako ostalo na voljo še 164 točk.

Kdaj bo prvak oziroma kolikšna mora biti Verstappnova prednost:



VN Nizozemske (4. 9.) - ni mogoče

VN Italije (11. 9.) - ni mogoče

VN Singapurja (2. 10.) - 138 točk

VN Japonske (9. 10.) - 112 točk

VN ZDA (23. 10.) - 86 točk

VN Mehike (30. 10.) - 60 točk

VN Brazilije (13. 11.) - 26 točk

VN Abu Dabija (20. 11.) - 1 točka (ali 0 točk in več zmag)

V najboljšem primeru lahko Verstappen prvak postane po VN Singapurja (2. oktober), torej čez tri dirke, a samo če na vseh treh zmaga, njegova tekmeca pa na vseh treh odstopita. To je malo verjeten scenarij. Bolj verjeten je naslednji (če bi se dirke razpletale podobno kot zadnje): Verstappen dobi naslednje štiri dirke, Perez in Leclerc pa se izmenjujeta na drugem in tretjem mestu. V tem primeru bi bila po VN Japonske (9. oktober) Nizozemčeva prednost pred tekmecema višja od potrebnih 112 točk. A vemo, da je dirkanje zelo nepredvidljivo. Glede na trend letošnje sezone se bo tudi Verstappnu na eni od naslednjih štirih dirk zalomilo. V tem primeru bi prvak postal po VN ZDA (23. oktober), ko bo potreboval samo še 86 točk naskoka pred tekmeci.