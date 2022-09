Z divjo vožnjo Verstappen za 21 tisočink ukradel "pole" Leclercu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

VN Nizozemske, 3. trening in kvalifikacije

Tako kot lani bo tudi letos na domači veliki nagradi Max Verstappen štartal s prvega štartnega položaja. Na kvalifikacijah je dirkal na meji, nekajkrat agresivno prek robnikov, in za 21 tisočink je premagal Charlesa Leclerca, ki je bil s Ferrarijem na prostih treningih najhitrejši. Štart 15.dirke sezone bo v nedeljo ob 15. uri.

Po prostih trening je za favorita kvalifikacij v Zandvoortu veljal Ferrari. A vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull) je v zadnjem delu kvalifikacij svoja kroga odpeljal na meji odstopa. V nagnjenem tretjem zavoju je bil na izvozu na robniku tako agresiven, da ga je skoraj zavrtelo. In tako je bil za 21 tisočink od Charlesa Leclerca (Ferrari). Nizozemec je priznal, da so njegovi inženirji ponoči marsikaj spremenili na dirkalniku in zato toliko boljši časi v primerjavi s petkovimi treningi.

Charles Leclerc je odpeljal najhitrejši čas prostih treningov. Foto: Reuters

Tudi Carlos Sainz (Ferrari) na tretjem mestu je ostal manj kot desetinko. V boj za vrh bi se lahko vmešal tudi Mercedes, a se je v zaključku kvalifikacij zavrtel Sergio Perez (Red Bull), obstal v zadnjem zavoju in srebrnim onemogočil dokončanje zadnjega hitrega kroga. Lewis Hamilton je tako ostal četrti, George Russell pa na šestem.

VN Nizozemske, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,021

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,092

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,306

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,735

6. George Russell (Mercedes) +0,805

7. Lando Norris (McLaren) +0,832

8. Mick Schumacher (Haas) +1,100

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +2,214

10. Lance Stroll (Aston Martin)



11. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Fernando Alonso (Alpine)

14. Guanju Džov (Alfa Romeo)

15. Alex Albon (Williams):



16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Daniel Ricciardo (McLaren)

19. Sebastian Vettel (Aston Martin)

20. Nicholas Latifi (Williams)

Novo razočaranje za Ricciarda, Schumacherju se je smejalo

Micku Schumacherju se je kar smejalo, ko se je s Haasom uvrstil med 10. najboljših. Foto: Guliver Image Novo razočaranje za Daniel Ricciarda (McLaren), ki je odpeljal samo 18. čas prvega dela kvalifikacij, pa tudi za Sebastiana Vettla (Aston Martin), ki je v zadnjem hitrem krogu zapeljal v pesek in boj za štartna mesta sklenil že po prvih 18 minutah na predzadnjem, 19. mestu. Nemec komaj čaka na konec kariere v formuli 1, Avstralec pa na odhod iz McLarna, ki ga ne podpira več.

V drugem delu kvalifikacij sta izpadla oba dirkača ekipe Alpine, s prebojem med 10 pa sta se dokazala mlada Mick Schumacher (Haas) in Juki Cunoda (Alpha Tauri). V tretjem delu si je sin Michaela Schumacherja nato pridirkal osmo štartno mesto, potem ko zaradi tehnične okvare na svojem Aston Martinu Lance Stroll tega dela kvalifikacij ni odpeljal.

Štart 15. dirke sezone bo v nedeljo ob 15.00.

Treningi napovedali boj treh ekip za "pole position"

Red Bull na dirkališču Zandvoort niti slučajno ni tako hiter tako dominanten kot pred tednom dni v Spaju. "Nismo tako veseli kot v Belgiji," je že po petkovih treningih priznal Perez. Na sobotnem prostem sta bila z Verstappnom sicer le nekoliko hitrejša. Nizozemec tretji in Mehičan šesti. Časi najhitrejših so se spustili pod 1:12. Prvi je bil Leclerc, ki nujno potrebuje zmago, da bi vsaj nekoliko zmanjšal kar 98 točk zaostanka za Verstappnom. Zelo dobro je kazalo Mercedesu, Russell je na drugem mestu zaostal le 66 tisočink.

VN Nizozemske, 3. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:11,632

2. George Russell (Mercedes) +0,066

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,161

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,339

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,524

6. Sergio Perez (Red Bull) +0,544

7. Fernando Alonso (Alpine) +0,695

8. Sebastian Vettel (Aston Martin) +0,859

9. Mick Schumacher (Haas) +0,926

10. Lando Norris (McLaren) +0,959

11. Kevin Magnussen (Haas) +0,974

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1,141

13. Alex Albon (Williams) +1,143

14. Esteban Ocon (Alpine) +1,371

15. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,414

16. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,624

17. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,667

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,727

19. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,789

20. Nicholas Latifi (Williams) +1,993