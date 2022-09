Kakšno godljo sta skuhala Alonso in Piastri

Fernando Alonso in Oscar Piastri sta s pobegom iz Alpina zakuhala dirkaško tržnico v formuli 1. Bo pa morda na koncu lahko največ pridobil Mick Schumacher, ki utegne sesti v Alpinov dirkalnik, ki je letos boljši od McLarnova in Aston Martinovega. Mladega Nemca bi z odprtimi rokami v ekipi sprejel Esteban Ocon.

Na tržnici dirkačev je zelo zanimivo, potem sta Fernando Alonso in Oscar Piastri pobegnila Alpinu. Dvakratni svetovni prvak je podpisal dveletno pogodbo z Aston Martinom, mladi avstralski up pa z McLarnom. Vsaj glede na letošnje prvenstvo gresta na slabše, še posebej Španec. Alpine je po 14 dirkah sezone četrti v konstruktorskem seštevku in ima 20 točk prednosti pred McLarnom ter kar 91 pred devetouvrščenim Aston Martinom.

Alpine je imel za Alonsa pripravljeno pogodbo za sezono 2023, a se je vseeno odločil za odhod. Pa ga na Renaultov koncern vežejo lepi spomini. Z njimi je bil dvakratni prvak. Aston Martina, kjer bo zamenjal Sebastiana Vettla − ta končuje kariero −, je Alonso izbral, ker so mu ponudili dolgoročno pogodbo. Alpine se zaradi njegovih let (ima jih 41) z njim ni želel dolgoročno povezati, saj je imel v svoji akademiji talentiranega Piastrija. A zgodil se je zanje najslabši scenarij. Lanski prvak formule 2, ki letos opravlja le vlogo rezervnega voznika Alpina, jim je v želji, da vendarle že za sezono 2023 dobi redni sedež, pobegnil.

Oscar Piastri Foto: Guliver Image "Občutek sem imel, da je McLaren lepa priložnost. Bilo so zelo neposredni in so izrazili veliko željo, da pridem," je v soboto zjutraj prvič o odločitvi za prestop iz Alpina v McLaren govoril Piastri. "Če sem odkrit, je bilo pri Alpinu veliko nejasnosti o moji prihodnosti. Javno so govorili, da želijo še leto ali dve sodelovati s Fernandom. To spoštujem, a že letos nisem dirkal in zato sem upal, da bom naslednje leto vendarle dobil sedež."

Trenutno potrjena dirkaška zasedba za sezono 2023:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz ml.

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Esteban Ocon

Alfa Romeo: Valtteri Bottas

Alpha Tauri: Pierre Gasly

Haas: Kevin Magnussen

Williams: Alex Albon

Ricciarda čaka še osem dirk z McLarnom, nato morda celo konec kariere v formuli 1. Foto: Reuters "Svojo ekipo za leto 2023 bomo kmalu oznanili. Zdaj pa se osredotočamo na VN Nizozemske in na to, da v boju za četrto mesto osvojimo čim več točk," so v petek zapisali pri Alpinu, ko so izgubili še sodno bitko za Piastrija. Razsodišče za pogodbe je namreč presodilo, da je veljavna pogodba Piastrija z McLarnom tista, z datumom četrti julij, in ne pogodba, ki je Avstralca vezala na Alpinovo akademijo. Zanimivo, da je Daniel Ricciardo še po četrtem juliju zatrjeval, da bo do konca oddelal pogodbo z McLarnom (tudi sezono 2023). Torej so ga zavajali in se že pred enim mesecem dogovorili s Piastrijem. Pred tednom dni je postalo uradno, da se izkušeni zmagovalec osmih dirk predčasno poslavlja od McLarna, kjer v dveh sezonah ni pokazal toliko kot mlajši kolega Lando Norris. Je pa sicer lani zmagal v Monzi.

Kaj torej zdaj čaka ekipo Alpine? In kaj Ricciarda? Verjetnost, da bi se Avstralec vrnil k Renaultu, je zelo majhna, saj se po sezoni 2020 niso najbolje razšli. Da bi se nekdanji voznik Red Bulla odločil za kakšno od manjših ekip, ki ni konkurenčna za zmage, je tudi malo verjetno. V štirih ekipah je sicer še po en prost sedež (Haas, Alpha Tauri, Alfa Romeo in Williams). Sam pa je dejal, da ne ve, kdaj bo počel naslednje leto.

Schumacher: O zadevah, povezanih s pogodbo, ne smem govoriti

Mick Schumacher Foto: Guliver Image Sedež v Alpinu je gotovo mamljiv. Omenjata se dve imeni: Pierre Gasly in Mick Schumacher. Francoz sicer ima veljavno pogodbo z Alpha Taurijem. V Spaju so ga slišali, ko je šepetal o podpisovanju pogodbe, a je zdaj v Zandvoortu dejal, da tema tistega pogovora ni bila formula 1. Nemec, ki je član Ferrarijeve akademije in drugo sezono dirka za Haas, pa naj bi bil v postopku prekinitve pogodbe s Ferrarijem. "To naj ostane med nami. O zadevah, povezanih s pogodbo, ne smem govoriti," je skrivnosten Schumacher.

Triindvajsetletni sin Michaela Schumacherja se res zdi najverjetnejša Alpinova izbira. Sicer je bil deležen nekaj kritik, a je z osmim in šestim mestom v Silverstonu in Avstriji dokazal, da je podedoval nekaj dirkaškega talenta. Pa še marketinško je zanimiv. In zanimivo: za svojega ekipnega kolega bi ga z veseljem sprejel Esteban Ocon.

"Če bi imel kaj besede, bi izbral Micka"

Esteban Ocon Foto: Guliver Image "Če bi imel kaj besede, bi izbral Micka. Če nima že česa drugega načrtovanega za naslednje leto," je v zakulisju VN Nizozemske, ki ta konec tedna poteka v Zandvoortu, dejal Ocon. "Že v nižjih kategorijah je pokazal svoj talent. Zelo hiter je. V formuli 1 se je z dirkalnikom, ki ni najboljši, težko dokazati. Tudi sam sem to izkusil na začetku kariere. Je super fant in prepričan sem, da bi dirkal dobro, če pride v konkurenčen dirkalnik. In trenutno je Alpine konkurenčen." Ocon je letos točke osvojil 11-krat.