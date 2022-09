Rdeče-rumeni Ferrari najhitrejši, kazen za oba voznika Red Bulla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobra popotnica za Ferrari pred domačo dirko v Monzi. Charles Leclerc in Carlos Sainz sta bila najhitrejša na prvem prostem treningu. Kar šest voznikov bo po kvalifikacijah prejelo kazen zaradi zamenjave motorja oziroma menjalnika.

Ferrari na veliki nagradi Italije praznuje 75-letnico, zato sta Charles Leclerc in Carlos Sainz v rumenih kombinezonih in z rumenima čeladama. Nekaj rumene barve, ki ponazarja Modeno, rojstni kraj Enza Ferrarija, pa je tudi na rdečem dirkalniku. Prva zmaga po treh letih v Monzi bi poskočnemu konjiču prišla še kako prav, saj ima Monačan že več kot sto točk zaostanka za vodilnim v prvenstvu. Najhitrejši čas na prvem treningu je dober obet. A zares bo šlo šele v soboto ob 16.00 na kvalifikacijah in v nedeljo ob 15.00 na dirki.

VN Italije, 1. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:22,410

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,077

3. George Russell (Mercedes) +0,279

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,421

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,430

6. Esteban Ocon (Alpine) +0,689

7. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,850

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,984

10. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,101

11. Alex Albon (Williams) +1,119

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,160

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,230

14. Sergio Perez (Red Bull) +1,251

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,278

16. Lando Norris (McLaren) +1,446

17. Kevin Magnussen (Haas) +1,596

18. Antonio Giovinazzi (Haas) +1,907

19. Nyck De Vries (Aston Martin) +2,321

20. Nicholas Latifi (Williams) +2,531

Ne le Lewis Hamilton (Mercedes) in Valtteri Bottas (Alfa Romeo), iz začelja bodo v nedeljo na 16. dirki sezone zaradi menjave motorja štartali še Max Verstappen, Sergio Perez (oba Red Bull) in Juki Cunoda (Alpha Tauri), zaradi zamenjave menjalnika pa bo kazen štartnih mest dobil Sainz. Verstappen uporablja že peti motor (trije dovoljeni na sezono).