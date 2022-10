Suzuka lahko dvanajstič krona prvaka, a na mokrem Verstappen ni bil najhitrejši

Še pet dirk in končano bo letošnje prvenstvo formule 1. Odločitev o prvaku pa lahko pade že to nedeljo na VN Japonske. Legendarna Suzuka je nazaj prvič po letu 2019. Tako posebno dirkališče, da bi se Sebastian Vettel, ki po sezoni končuje kariero, za nastop na njem vrnil iz dirkaške upokojitve. Prvi trening je na mokri stezi dobil Fernando Alonso, drugega George Russell. Kvalifikacije bodo v soboto ob 8. uri zjutraj, dirka pa v nedeljo ob 7. uri po srednjeevropskem času.

Po Singapurju, kjer je preteklo nedeljo slavil Sergio Perez (Red Bull), se je formula 1 prvič po pandemiji koronavirusa vrnila še na Japonsko. Suzuka je eno od klasičnih prizorišč tega tekmovanja. Tukaj se je dirkalo že 35-krat, neprekinjeno med letoma 1987 in 2019. Kar enajstkrat pa je bil prav v Suzuki odločen tudi svetovni prvak. To se utegne zgoditi tudi tokrat. Max Verstappen (Red Bull) ima 104 točke prednosti pred Charlesom Leclercom (Ferrari) in še dve več pred Perezom. Svoj drugi naslov bo potrdil že to nedeljo, če bo imel vsaj 112 točk naskoka pred tekmeci. Po tej dirki namreč sledijo samo še štiri. Od Monačana mora tako Nizozemec na VN Japonske osvojiti osem točk več.

Skupni seštevek pred VN Japonske:



1. Max Verstappen 341

2. Charles Leclerc 237

3. Sergio Perez 235

4. George Russell 203

5. Carlos Sainz 202

6. Lewis Hamilton 170



1. Red Bull 576 točk

2. Ferrari 439

3. Mercedes 373

Fernando Alonso Foto: Reuters

Prvi prosti trening ni dal odgovora, kaj lahko pričakujemo na nedeljski VN Japonske, saj je bila proga namočena od dežja in zato je bilo malo dirkanja. Najhitrejši čas je odpeljal stari maček Fernando Alonso (Alpine). Blizu sta mu bila samo oba voznika Ferrarija. Že peti Kevin Magnussen (Haas) je zaostal več kot sekundo, Verstappen na šestem mestu pa še desetinko več. Zdrsov s proge ni manjkalo, a brez večjih nesreč. Ob koncu se je to denimo zgodilo Micku Schumacherju (Haas), ki je obtičal v peščeni izletni coni, a že pred tem dosegel sedmi čas. Mladi nemški dirkač še naprej nima sedeža za prihodnjo sezono.

VN Japonske, 1. trening:



1. Fernando Alonso (Alpine) 1:42,248

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,315

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,386

4. Esteban Ocon (Alpine) +0,774

5. Kevin Magnussen (Haas) +1,010

6. Max Verstappen (Red Bull) +1,114

7. Mick Schumacher (Haas) +1,513

8. Lando Norris (McLaren) +1,641

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,721

10. Sergio Perez (Red Bull) +1,986

Mick Schumacher je na prvem treningu zletel s steze in obtičal v peščeni izletni coni. Foto: Reuters

Lewis Hamilton Foto: Reuters

Nič manj reprezentativen ni bil drugi petkov trening. Najhitrejša sta bila voznika Mercedesa George Russell in Lewis Hamilton, ki denimo na prvem sploh nista bila v prvi deseterici. Aktualni prvak Verstappen je na tretjem mestu zaostal za skoraj celo sekundo. Schumacher zaradi poškodovanega dirkalnika po prvem treningu na drugem ni vozil. V soboto naj bi bilo v Suzuki lepo sončno vreme, v nedeljo v času dirke oblačno, a z majhno verjetnostjo padavin.

VN Japonske, 2. trening:



1. George Russell (Mercedes) 1:41,935

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,235

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,851

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,899

5. Kevin Magnussen (Haas) +1,252

6. Carlos Sainz (Ferrari) +1,269

7. Fernando Alonso (Alpine) +1,598

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,798

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,949

10. Guanju Džov (Alfa Romeo) +2,590

Suzuka je prvaka zadnjič odločila leta 2011

Dirkališče v Suzuki je med dirkači eno najbolj priljubljenih, ker je hitro in zahtevno. Tu sposobnosti voznikov pridejo še posebej do izraza. Za prvim zavojem sledijo znameniti S-zavoji, kjer mora biti voznik še kako natančen. Zavoja Žlica in 130R sta še dva od znamenitih v Suzuki. Zaključek kroga – šikana – pa je najboljše, a tudi najbolj tvegano mesto za prehitevanje. V njej so se že lomila prvenstva, le kdo ne pomni leta 1989, ko sta tu trčila legendarna dirkača Ayrton Senna in Alain Prost. Brazilec je bil diskvalificiran, Francoz pa je osvojil naslov prvaka.

Tako posebno dirkališče, da bi se zanj vrnil iz dirkaške upokojitve

Sebastian Vettel Foto: Reuters Ker se je v zadnjih sezonah koledar formule 1 razširil in VN Japonske ni ob samem zaključku leta (sledijo še štiri dirke), zdaj ne odloča več tolikokrat o prvaku. Nazadnje je leta 2011, ko je drugič z Red Bullom lovoriko osvojil Sebastian Vettel. Kako posebno je to dirkališče, povedo prav Nemčeve besede. Vettel po letošnji sezoni, svoji 15. v formuli 1, končuje kariero, a pravi: "Rad dirkam in na tej stezi sem se vedno počutil tako živega. Mogoče bo v prihodnosti kdo bolan in tukaj ne bo mogel nastopiti. Tega seveda nikomur ne želim. A za dirko v Suzuki bi kadarkoli vskočil." Nikoli ne reci nikoli, je o možnosti, da bi se vrnil iz dirkaške upokojitve za dirko na Japonskem, še dodal štirikratni svetovni prvak.

Zadnjih 5 zmagovalcev VN Japonske:



2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Nico Rosberg (Mercedes)

2015 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Verstappen Foto: Reuters

Kar je uspelo Vettlu pred 11 leti, lahko zdaj uspe Verstappnu. Nizozemec je leta 2014 prav v Suzuki z dirkalnikom takratnega Tora Rossa odpeljal svoj prvi prosti trening v formuli 1. "To bi bilo zaradi našega sodelovanja s Hondo še bolj posebno. Res škoda, da nismo tukaj dirkali že lani, ko je bilo prvenstvo tako izenačeno," o morebitnem naslovu v Suzuki pove Verstappen. Red Bull sicer uradno zdaj sam izdeluje oziroma predeluje Hondin motor, a je ta konec tedna prvič letos na njihovem dirkalniku tudi Hondin logotip. Na prejšnji dirki v Singapurju ni bil posebej konkurenčen in je osvojil šele sedmo mesto. Na vprašanje, kako mu res lahko uspe že to nedeljo, pa odgovarja: "Potrebujemo popoln konec tedna."