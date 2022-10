Škandal v F1: Bodo Verstappnu odvzeli naslov ali kršitev pometli pod preprogo?

Karavana formule 1 in ljubitelji kraljice avtomotošporta nestrpno pričakujejo ponedeljek, ko bo FIA objavila poročilo o porabi denarja ekip v sezoni 2021. Že teden dni se govori, da sta omejitev proračuna na 145 milijonov kršila Red Bull in Aston Martin. Je to res? Ju bodo kaznovali? Najostrejša mogoča kazen je izključitev iz prvenstva in odvzem naslova prvaka Maxa Verstappnu. Ker je v središču prav ekipa prvaka, se mnogi bojijo, da bo FIA vse skupaj pometla pod preprogo.

Pretekli konec tedna so na VN Singapurja karavano formulo 1 zatresle govorice, da sta dve ekipi v sezoni 2021 presegli dovoljeno zgornjo mejo porabe denarja. Ta je omejena na 145 milijonov ameriških dolarjev, v kar niso všteti plače voznikov, marketinški stroški in nakup ali razvoj motorja, gre za dovoljene vložke oziroma stroške pri razvoju dirkalnikov, za nove in rezervne dele, za plače osebja, opremo v garažah, transportne stroške in podobno. Ti dve ekipi naj bi bili Aston Martin in Red Bull, torej ekipa lanskega svetovnega prvaka Maxa Verstappna. Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) bi morala že to sredo objaviti poročilo oziroma certifikate o porabi denarja ekip v lanskem letu, a je objavo prestavila na prihodnji ponedeljek.

Drugi kršitelj finančnih pravil naj bi bil Aston Martin. Foto: Guliverimage Mercedes in Ferrari zahtevata ostro kazen. Čeprav v obtožbah nista poimensko navedla ekip Red Bull in Aston Martin, so se pri Red Bullu odzvali z napovedjo tožb, če jih bodo tekmeci blatili. Obe osumljeni ekipi sta obtožbe odločno zavrnili. "Porabili smo občutno manj," je tako dejal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. Fernando Alonso, ki bo po sezoni iz Alpina prestopil v Aston Martin, je v izjavi dejal, da se ne boji, da bo njegova prihodnja ekipa kaznovana in morda finančno omejena pri razvoju za dirkalnika za leto 2022. FIA govoric o Red Bullu in Aston Martinu ni komentirala.

Hamilton: Če bi lahko zapravili še pol milijona ...

Hamilton je bitko za prvaka 2021 izgubil na zadnji dirki. Foto: Reuters Oglasil se je tudi Lewis Hamilton, ki je z Mercedesom lani na zadnji dirki izgubil bitko za prvaka z Verstappnom. "Dirkač si vedno želi izboljšave na dirkalniku. Spomnim se, da smo mi imeli lani zadnjo v Silverstonu. Dala nam je tri desetinke na krog, stala pa je malo manj kot milijon." Nato je v drugi polovici sezone lahko samo nemočno opazoval, kako je Red Bull še naprej spreminjal svoj dirkalnik. "Mislil sem si: O bog, težko jih bo premagati, če bodo še naprej nameščali posodobitve."

Razvoj dirkalnika je ključen, da med več kot 20 dirk dolgo sezono ostaneš v boju za najvišja mesta. Manjše ekipe tega ne zmorejo, ker denarja enostavno nimajo. Večje, ki se borijo za naslov, pa so zdaj omejene z najvišjim dovoljenim proračunom. "Če bi lahko zapravili še pol milijona, bi bili na določenih dirkah v drugačnem položaju. Če bi lahko pripeljali novo podvozje, bi nam uspelo," je še dejal Hamilton.

Kakšne so previdene kazni

Ker t. i. proračunska kapica v formuli 1 obstaja šele od lani, tovrstnega primera kršitve in posledičnih kazni še ni bilo. Uvedli so ga, da bi postale ekipe bolj izenačene, saj si večina vendarle ne more privoščiti 200, 300 milijonov na sezono, kot so to nekoč počele najbogatejše ekipe (Red Bull, Ferrari, Mercedes, pred leti tudi McLaren). Če bi ekipa omejitev proračuna kršila za manj kot pet odstotkov (sedem milijonov), bi bila to manjša kršitev. Kazen pa bi bila lahko od opozorila do odvzema nekaj točk. Če bi proračun presegli za več kot pet odstotkov, pa so morebitne kazni: izključitev iz prvenstva, odvzem točk, še nižji dovoljen proračun za naslednjo sezono ali omejitev testiranj. O kaznih bo odločala skupina šestih sodnikov, ki so jih izbrali FIA in ekipe.

"Če kršiš tehnična pravila, si kaznovan. Enako bi moralo biti za finančna."

Tekmeci, med njimi Zak Brown iz McLarna, so za strogo kaznovanje. Foto: Reuters Če je Red Bull res občutno kršil omejitev proračuna, bi morebitna kazen lahko spremenila razplet lanskega prvenstva. Ker gre v tem primeru tudi za svetovnega prvaka, se mnogi bojijo, da bodo vse skupaj raje pometli pod preprogo, saj tako črne pike ne bi dobil le Red Bull in Verstappen, ampak celotna formula 1 in njena integriteta.

A po drugi strani je to tudi test za proračunsko kapico. Če bi jim pogledali skozi prste, bi omejitev proračuna padla, je pred dnevi poudaril dirkaški direktor Ferrarija Laurent Mekies. Direktor McLarna Zak Brown pa: "Omejitev proračuna je kritično pomembna. Poskrbeti moramo, da se upošteva. Če pa ga nekdo krši, mora biti primerno kaznovan. Ne samo finančno, tudi športno in v tehničnem smislu. Če kršiš tehnična in športa pravila, si kaznovan. Enako bi moralo biti za finančna pravila. Če nekdo potroši preveč denarja, ima na progi nepravično prednost."