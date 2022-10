"Realnost je taka, da me v sezoni 2023 ne bo na štartni vrsti"

V "paddocku" dirkališča v Suzuki, kjer ta konec tedna poteka VN Japonske, je Daniel Ricciardo prvič javno priznal, da ga v sezoni 2023 ne bo na štartni vrsti. McLaren ga je sezono pred iztekom pogodbe odslovil, v nobeni od boljših ekip pa ni dobil sedeža. Zgodila se ne bo niti njegova vrnitev v ekipo Alpine, ki je za svojega drugega dirkača izbrala Pierra Gaslyja. Slednjega bo v Alpha Tauriju zamenjal Nyck de Vries. Prosta sta tako samo še dva sedeža: Haasov in Williamsov. A za zmagovalca osmih dirk gotovo nista najbolj zanimiva, obenem si ga ekipi z najnižjim proračunom tudi težko privoščita.

Daniel Ricciardo bo nedeljsko dirko v Suzuki začel z 11. štartnega mesta. Foto: Guliver Image "Vedel sem za novico o Gaslyju. Vedel sem, da so se že nekaj časa pogovarjali in vedel sem, da so se zelo zanimali za njega. Na to sem bil torej pripravljen. Zame to ni presenečenje," je o svoji zadnji možnosti, da dobi konkurenčen sedež za leto 2023, povedal Ricciardo. "Mislim, da je zdaj realnost taka, da me v sezoni 2023 ne bo na štartni vrsti." Pred časom je že dejal, da bi bil za eno leto pripravljen na vlogo rezervnega voznika ene od boljših ekip. Z agentom Markom Webbrom sta se pogovarjala z Mercedesom, a do dogovora ni prišlo. "Zdaj si bom skušal najti sedež za leto 2024. Mislim, da bi takrat lahko bile boljše možnosti. Na to sem zdaj osredotočen." Njegov fokus ostaja formula 1, zato v kakšni drugi seriji za zdaj sedeža ne bo iskal, dodaja eden najbolj priljubljenih dirkačev.

Brez sedeža za naslednjo sezono bo po vsega dveh letih v formuli 1 očitno ostal tudi Mick Schumacher. Glavni kandidat za drugo mesto v Haasu je Logan Sargeant. Američan je trenutno tretjeuvrščeni v formuli 2. Čaka pa še na superlicenco. Williams pa naj bi izbiral med bolj izkušenima Nicom Hülkenbergom in Antoniom Giovinazzijem.